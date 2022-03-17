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斗六人行道旁綠地被停車佔用 警稱設警告牌後開罰

中央社 / 雲林縣17日電

雲林斗六市公園路人行道綠地遭停車佔用，由於車輛要停進綠地，須行駛過人行道，易出現人車爭道，斗六分局今天回應，綠地不適用道路交通管理處罰條例規定，待設警告牌後立即告發。

斗六警分局副分局長黃仁男今天接受媒體聯訪時指出，民眾反映斗六市公園路消防局至監理站路段違規停車，警方會加強此路段執法，只要發現有車輛行駛過人行道，將依道路交通管理處罰條例告發。

記者追問，警方執法時發現已穿越人行道，停在綠地上的車輛會開罰嗎？黃仁男回應，綠地不適用道路交通管理處罰條例規定，目前停在人行道旁綠地上的車輛依規定仍無法開罰。

黃仁男表示，警方14日會同雲林縣府工務處、斗六市公所、雲林監理站等相關單位辦理現地會勘，將由管理單位斗六市公所在人行道旁綠地設置禁止停車告示牌，警告牌設立後如有車輛違停，警方將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款告發。

斗六警分局呼籲民眾行車及停車應遵守交通規則，切勿僥倖違規，以免影響行車安全及其他用路人安全及權益。

人行道 斗六 雲林

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