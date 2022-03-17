嘉市伴手禮前進東京 估創造千萬商機

嘉義市政府安排11家在地優質伴手業者商品赴日本，參加「2022年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2022）」，於今年3月11日圓滿落幕，充分展現嘉義市美食品牌力。此次參展業者包含小夫妻拌麵、咖樂彩虹麵、阿久師、渼橘客（Magic）、林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、錦龍食品、四季蜂收、薯職人、斐園茶莊及嘉竹商行等，主打嘉義市在地特色美食伴手禮，預計將為業者帶來千萬商機。

嘉義市政府表示，因為疫情關係，市府委託日本在地專業工作人員協助推薦嘉義市特色伴手禮，在3月8日至3月11日期間4日展期吸引近50家知名超市、進出口業者、電商、大型食品商社及餐飲通路等採購人員前來洽談，希望透過食品展進一步了解並進口台灣食品。

期間市府安排解說員為商品解說，針對台灣阿里山茶葉、特色拌麵系列、點心食品系列、健康食品系列及醬料類商品等皆受到矚目。

此次參展的小夫妻拌麵、咖樂彩紅麵及小聰明拌麵為此次參展中詢問度最高的伴手禮商品，許多日本餐廳、連鎖超市、電商及進口商皆表示高度興趣，希望能進一步洽談合作機會；而在日本經營餐廳及食材批發商業者亦對此次參展的義興醬業、四季蜂收與錦龍食品等商品特別關注；日本進口茶商則希望能與此次參展的斐園茶莊接洽；食品貿易公司、食品批發商、進口商與超市等買家則希望能與渼橘客、阿久師、薯職人等參展業者接觸並瞭解後續合作方式，更有健康食品商及超商希望能洽談嘉竹商行的滴雞精商品。預估將為業者帶進千萬商機。