快訊

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市伴手禮前進東京 估創造千萬商機

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
參觀台灣攤位。圖／嘉義市政府提供
參觀台灣攤位。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府安排11家在地優質伴手業者商品赴日本，參加「2022年東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2022）」，於今年3月11日圓滿落幕，充分展現嘉義市美食品牌力。此次參展業者包含小夫妻拌麵、咖樂彩虹麵、阿久師、渼橘客（Magic）、林聰明沙鍋魚頭、義興嘉釀、錦龍食品、四季蜂收、薯職人、斐園茶莊及嘉竹商行等，主打嘉義市在地特色美食伴手禮，預計將為業者帶來千萬商機。

嘉義市政府表示，因為疫情關係，市府委託日本在地專業工作人員協助推薦嘉義市特色伴手禮，在3月8日至3月11日期間4日展期吸引近50家知名超市、進出口業者、電商、大型食品商社及餐飲通路等採購人員前來洽談，希望透過食品展進一步了解並進口台灣食品。

期間市府安排解說員為商品解說，針對台灣阿里山茶葉、特色拌麵系列、點心食品系列、健康食品系列及醬料類商品等皆受到矚目。

此次參展的小夫妻拌麵、咖樂彩紅麵及小聰明拌麵為此次參展中詢問度最高的伴手禮商品，許多日本餐廳、連鎖超市、電商及進口商皆表示高度興趣，希望能進一步洽談合作機會；而在日本經營餐廳及食材批發商業者亦對此次參展的義興醬業、四季蜂收與錦龍食品等商品特別關注；日本進口茶商則希望能與此次參展的斐園茶莊接洽；食品貿易公司、食品批發商、進口商與超市等買家則希望能與渼橘客、阿久師、薯職人等參展業者接觸並瞭解後續合作方式，更有健康食品商及超商希望能洽談嘉竹商行的滴雞精商品。預估將為業者帶進千萬商機。

市長黃敏惠希望能透過2022年東京國際食品展，提升嘉義市特色美食於日本市場的曝光度及佔有率，嘉義市未來亦將持續率領嘉義特色伴手以「走出台灣，行銷國際」的理念，推動並協助轄內廠商參與國際性的重要展覽，攜手優質在地特色美食伴手禮，共同拓展嘉義市海外國際能見度。

2022東京食品展參展商品。圖／嘉義市政府提供
2022東京食品展參展商品。圖／嘉義市政府提供
2022東京食品展參展商品。圖／嘉義市政府提供
2022東京食品展參展商品。圖／嘉義市政府提供

嘉義 日本 電商 伴手禮

延伸閱讀

日本強震 政院：原則不影響開放福島5縣食品

日本強震 鎧俠、村田受影響 其他產業回報一覽表

日本7.9地震 台南市長黃偉哲發mail關切友誼城市

未確實將舊衣放入回收箱 造成髒亂將依法告發

相關新聞

台南西市場街廓改建遲未動工 攤商急

台南中西區西市場商圈因市場裝修及街廓改建工程，外廓3排店家無法營業影響攤商生計，因修復改建工程的設計尚未定案，且需經文化...

減少水患 三爺溪永寧橋改建

台南市三爺溪汛期常發生水患，市政府配合水利署前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，繼文賢橋及萬代橋陸續開工改建後，永寧橋改建工...

淨灘海廢活用 口湖變出藝術牆

雲林口湖鄉公所每年結合社區等人力淨灘，每次都清出大批海洋垃圾，如何去化又是一大問題，鄉長林哲凌說，此次找來環保團體利用海...

舊衣回收箱爆滿 亂丟造成髒亂…罰

舊衣回收可做公益，但回收箱常有爆滿或遭惡意棄置情形，嘉義縣市環保局表示，舊衣須妥善整理包裝，發現回收箱已滿，可聯繫環保局...

前農業處長酒駕張麗善挨批 縣府指不回應口水

雲林縣前農業處長吳芳銘12日下午請辭獲准，他當晚酒駕自撞被逮。民進黨雲林縣黨部今天指出，雲林縣長張麗善管理局處長不當，張...

因應防疫與場地 台南新化虎頭埤釣魚比賽改網路報名為主

為因應防疫及場地需求，新化虎頭埤管理所3月27日辦理的「2022虎頭埤神釣手，外來魚種out」釣魚比賽，將調整報名方式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。