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整治三爺溪水患 台南永寧橋改建動土

中央社 / 台南17日電

台南市政府配合中央前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，繼文賢橋、萬代橋改建陸續開工後，永寧橋改建工程今天動土，改建後橋長由58.76公尺增加至64公尺，有助降低水患機率。

台南市長黃偉哲上午出席三爺溪永寧橋改建工程動土典禮致詞表示，改建工程預計2024年完工，屆時可望帶給市民更安全、優質的生活品質，也感謝經濟部水利署及各界協助台南整治三爺溪，解決長年溪水溢淹成災問題。

黃偉哲表示，他上任以來，市府在地方的支持下完成多條計畫道路開闢、路面與公園等設施改善，期盼永寧橋改建後可讓民眾免於水患之苦，生命財產更有保障，也期望透過工程周邊的優化措施，進一步提升道路品質。

台南市政府工務局提供資料指出，永寧橋改建工程經費由中央補助與地方配合共投入約新台幣2億元，改建後橋長由58.76公尺增加至64公尺、橋寬由12.16公尺拓寬至20公尺，可增加通洪斷面，提升通洪能力，降低水患發生機率。

台南 黃偉哲

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