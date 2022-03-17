日本福島外海強震 黃偉哲致函慰問4個友誼市

日本福島外海昨天發生強震，台南市長黃偉哲隨即在臉書祈願，今天更致函4個日本東北地區友誼市長表達慰問，願天災之下，人皆平安。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本東北的福島海域，昨晚發生規模7.4強震，台南市在日本東北地區有仙台市、青森縣、弘前市、山形市共4個友誼市，黃偉哲已指示儘速聯繫各友誼市，關心災情。

市府表示，目前，台南這4個友誼市除多處停電、停水、火災及仙台古蹟城牆坍塌、雕像傾斜外，尚無重大人員傷亡。黃偉哲今天致函友誼市長表達慰問，願天災之下，人皆平安。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，日本昨晚地震後，市府第一時間慰問，包括發簡訊、LINE等，且在臉書（Facebook）上慰問奈良美智，也獲得奈良美智回信一切都平安。

黃偉哲說，台南在日本的友誼城市不少，市府慰問得到回應是目前為止還好，但財產或建築物損害在所難免，市府祈願祈福，希望平平安安。