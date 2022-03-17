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老舊機車汰換補助最高2.7萬 台南2年淘汰12萬餘輛

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天啟動新年度淘汰老舊機車及換、新購低汙染車輛補助方案。圖／擷取畫面
台南市政府今天啟動新年度淘汰老舊機車及換、新購低汙染車輛補助方案。圖／擷取畫面

台南市政府今天啟動新年度淘汰老舊機車及換、新購低汙染車輛補助方案，其中淘汰二行程機車並換購電動機車補助2.7萬元。環保局表示，各項補助措施追溯至1月1日，但也提醒，補助經費用完為止，家有老舊機車的市民朋友務必把握機會。

台南市環保局統計，2019年老舊機車44萬2456輛，2020年底減為31萬9 622輛，2年淘汰12萬2834輛；去年底電動機車5萬790輛，較2017年6946輛成長7.3倍，居6都之首。

環保局長謝世傑表示，淘汰老舊機車及換購低汙染車輛的補助經費，來自中央與南市政府，申請補助時，必須分開辦理。台南市政府經費

部分請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」線上系統申請。環保署部分，請至「廢車回收一站通」網站申辦。

111年5項補助方案，各項補助方案含中央補助金額如下：

1.淘汰老舊二行程機車 (2003年12月31日 (含)前出廠)，每輛最高4000元。

2.淘汰老舊機車 (2007年6月30日 (含)前出廠；不含二行程機車)，每輛最高3000元。

3.淘汰老舊二行程機車換購電動機車，每輛最高2萬7000元。

4.淘汰老舊四行程機車換購電動機車，每輛最高2萬2000元。

5.新購電動二輪車，每輛最高1萬7000元。

台南市政府今天啟動新年度淘汰老舊機車及換、新購低汙染車輛補助方案，最高補助2.7萬。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天啟動新年度淘汰老舊機車及換、新購低汙染車輛補助方案，最高補助2.7萬。記者鄭惠仁／攝影

台南 電動機車

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