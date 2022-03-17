影／台南民治市政中心中庭玻璃桌突爆裂 嚇壞洽公民眾

台南市民治市政中心中庭環境清幽，中間擺設休閒桌椅，中午約12點半左右，玻璃桌突然爆裂發出「碰」的聲響，滿地都是碎玻璃，當時有4名洽公民眾正坐著休息吃午餐，被爆裂玻璃嚇了一大跳，其中1人要拿桌上物品時小姆指被玻璃碎片擦到，駐警也趕忙前往察看立即拉起封鎖線，初步了解應非人為，市府祕書處立即清理碎玻璃，避免有人不小心受傷，但對於「安全玻璃」為何會爆裂也覺得不可思議將再進行了解。

民治市政中心挑高的庭院，採光好環境清幽，中午時間常有洽公民眾在休閒桌椅用餐，據目擊民眾說，當時他們還很開心說「好像在野餐」，剛拿起食物要吃時，突然玻璃桌就爆開，身上都是碎玻璃，嚇了一跳也趕緊離開桌子霌 邊，幸好大家都沒有受傷，只是虛警。