南鐵地下化工程土方倒農地 逾期未改將移送檢調

台南市鐵路地下化工程土方非法傾倒在歸仁區農地，台南市政府已開罰新台幣24萬元；市府今天表示，若逾期未改正，將移送檢調。

台南市政府地政局今天發布新聞稿指出，市府民國109年查獲歸仁區農地非法傾倒土方，當時是針對違規倒土石方的行為人做出第1次裁罰，開罰6萬元；110年查獲時，是地主自承僱人填土石方，因地主和前次查獲者分屬不同行為人，地政局才對地主裁罰9萬元。

地政局表示，市府日前再度查獲地主第2次自僱人填土方，經地政局量測逾0.75公頃，原依裁罰基準規定，第2次應裁罰行為人12萬元，但因此案屬情節重大案件，依同基準相關規定，除加重罰鍰24萬元，且勒令立即停止違規使用並恢復原狀。

地政局人員今天告訴中央社記者，目前裁處及限期改正已發出，若逾期未改正，將移送檢調；若是第3次再犯，市府也將移送檢調。

市府查獲歸仁區農地非法傾倒南鐵地下化工程土方，台南市長黃偉哲已指示依法嚴懲。