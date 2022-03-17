就醫治療C肝很不便 扶輪社回饋鄉里補助雲林縣民交通費

雲林縣幅員遼闊，公共運輸不發達，民眾常得舟車勞頓就醫看診，國際扶輪社與雲林縣政府合作推動C型肝炎醫療計畫過程中，有感縣內交通不便，今年將計畫結餘費用約170萬元挹注交通費補助，減輕民眾負擔。

國際扶輪社與縣府共同辦理C型肝炎醫療計畫成效良好，但浮現不少偏鄉民眾有交通不便困擾，包括獨居者可能需找人接送、與人共乘，年長者需請託晚輩接送，可獨立行動者則可能有轉車、交通時間倍增等問題。

縣府衛生局今天指出，今年度計畫補助設籍雲林縣民眾，即日起到12月31日期間就醫治療C型肝炎，可申領醫療機構到申請人居住地的距離交通費，就醫當事人或家屬持身分證正反面影本、印章及就醫繳費收據證明等相關文件，可向各居住地衛生所申請。

衛生局長曾春美說，若住家離醫院逾5公里、未達20公里，每人每次300元；逾20公里、未達40公里每人每次600元，40公里以上每人每次1000元，每人至多可申請3次，補助條件及各項相關申請資訊可撥打05-7001327洽詢。

縣長張麗善表示，C型肝炎患者只要定期追蹤及治療，即可獲得良好控制，且健保針對血液檢查C型肝炎病毒者有提供口服新藥治療，藥物費用由健保全額給付，每療程約2至3個月，治癒率達97％以上，幫助患者早日重拾健康。