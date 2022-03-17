快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就醫治療C肝很不便 扶輪社回饋鄉里補助雲林縣民交通費

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
國際扶輪社與雲林縣政府合作推動C型肝炎醫療計畫成效良好，今年將結餘費用約170萬元挹注患者就醫治療C肝的交通費。本報資料照
國際扶輪社與雲林縣政府合作推動C型肝炎醫療計畫成效良好，今年將結餘費用約170萬元挹注患者就醫治療C肝的交通費。本報資料照

雲林縣幅員遼闊，公共運輸不發達，民眾常得舟車勞頓就醫看診，國際扶輪社與雲林縣政府合作推動C型肝炎醫療計畫過程中，有感縣內交通不便，今年將計畫結餘費用約170萬元挹注交通費補助，減輕民眾負擔。

國際扶輪社與縣府共同辦理C型肝炎醫療計畫成效良好，但浮現不少偏鄉民眾有交通不便困擾，包括獨居者可能需找人接送、與人共乘，年長者需請託晚輩接送，可獨立行動者則可能有轉車、交通時間倍增等問題。

縣府衛生局今天指出，今年度計畫補助設籍雲林縣民眾，即日起到12月31日期間就醫治療C型肝炎，可申領醫療機構到申請人居住地的距離交通費，就醫當事人或家屬持身分證正反面影本、印章及就醫繳費收據證明等相關文件，可向各居住地衛生所申請。

衛生局長曾春美說，若住家離醫院逾5公里、未達20公里，每人每次300元；逾20公里、未達40公里每人每次600元，40公里以上每人每次1000元，每人至多可申請3次，補助條件及各項相關申請資訊可撥打05-7001327洽詢。

縣長張麗善表示，C型肝炎患者只要定期追蹤及治療，即可獲得良好控制，且健保針對血液檢查C型肝炎病毒者有提供口服新藥治療，藥物費用由健保全額給付，每療程約2至3個月，治癒率達97％以上，幫助患者早日重拾健康。

肝炎 衛生局 雲林

延伸閱讀

獲民進黨徵詢參選雲林縣長？ 陳吉仲回應2個字

雲林前農業處長吳芳銘酒駕 繳10萬元獲緩起訴

雲林縣農業處長吳芳銘傳酒駕 縣府：他已辭職

再戰雲林縣長？蘇治芬：絕對不是我

相關新聞

農地傾倒營建廢棄土3次才罰39萬 民代質疑不移送檢調？

台南市府日前獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方，隨即由農業局邀集相關單位辦理聯合稽查，查出為建設工程土方，立即依據區...

老舊機車汰換補助最高2.7萬 台南2年淘汰12萬餘輛

台南市政府今天啟動新年度淘汰老舊機車及換、新購低汙染車輛補助方案，其中淘汰二行程機車並換購電動機車補助2.7萬元。環保局...

影／台南民治市政中心中庭玻璃桌突爆裂 嚇壞洽公民眾

台南市民治市政中心中庭環境清幽，中間擺設休閒桌椅，中午約12點半左右，玻璃桌突然爆裂發出「碰」的聲響，滿地都是碎玻璃，當...

就醫治療C肝很不便 扶輪社回饋鄉里補助雲林縣民交通費

雲林縣幅員遼闊，公共運輸不發達，民眾常得舟車勞頓就醫看診，國際扶輪社與雲林縣政府合作推動C型肝炎醫療計畫過程中，有感縣內...

整治台南三爺溪水患 永寧橋改建工程今動土

台南市配合水利署前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，今天上午舉行永寧橋改建工程動土典禮，此工程由水利署補助與台南市政府配合投...

國旅券期限倒數 西拉雅風管處揪業者加碼推優惠

交通部觀光局為振興觀光產業推出的國旅劵，使用期限4月30日將截止，西拉雅國家風景區管理處結合轄內及大西拉雅觀光圈業者，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。