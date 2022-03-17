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農地傾倒營建廢棄土3次才罰39萬 民代質疑不移送檢調？

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府日前獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方。圖／台南市府提供
台南市政府日前獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方。圖／台南市府提供

台南市府日前獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方，隨即由農業局邀集相關單位辦理聯合稽查，查出為建設工程土方，立即依據區域計畫法加重裁罰24萬元。但市議員蔡筱薇指出，「重罰三次累計加總也才39萬，真的可以達到嚇阻效果嗎?」

蔡筱薇說，經她跟農業局查閱資料才發現，該案在109年、110年分別已遭違反區域計畫法開罰6萬元及9萬元，加上這次第三次的24萬，等於是累犯的身分，但對於廠商的不法獲利恐怕已經超過39萬，根本是罰不怕。

台南地政局表示，依台南市裁罰基準，第3次將移送檢調，目前裁處及限期改正已發出，倘下周再不改正，地政局將會依法移送檢調。

蔡筱薇強調，該案不只累犯且回填面積更持續擴大，市府新聞稿中既稱違法，更用情節重大四個字解釋，但為何不通報檢調深入調查，市府的做法令人不解。

蔡筱薇分析，台南市近來建案大增且重大工程持續推動，因此營建廢棄物與土石方處理問題，也格外受到外界重視，而市府應落實查核管理，「該罰就罰，該辦就辦」，莫讓有心人士遊走於法律邊緣，破壞台南環境。

地政局指出，台南市針對違反區域計畫法案件，有訂定「台南市政府辦理違反區域計畫法案件裁罰基準」，針對行為人及負土地使用管理責任之人有相關裁罰基準。

本案2020年查獲時，是針對違規倒土石方之行為人做出第一次裁罰，共開罰6萬元；2021年查獲時，地主自承僱人填土石方，因地主和前次查獲者分屬不同行為人，因此地政局針對該次查察違規面積，對地主作出第一次裁罰，共9萬元。

日前再度查獲地主第二次自僱人填土方，經地政局量測結果達0.75公頃以上，原依裁罰基準規定，第二次應裁罰行為人12萬元，雐因本案屬情節重大案件，依同基準相關規定，除予以加重罰鍰24萬元之外，並令其立即停止違規使用並恢復原狀，目前裁處及限期改正已發出，倘逾期限內再不改正，地政局將會依法移送檢調。

台南市政府日前獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方。圖／台南市府提供
台南市政府日前獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方。圖／台南市府提供

台南 農地 廢棄物

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