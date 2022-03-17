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台灣蘭展3/26南市登場 周邊要道拓寬將提前通行

中央社 / 台南17日電

台南市政府工務局執行市道172線拓寬工程，進度雖較預期稍慢，但在台灣蘭花生物科技園區舉辦的台灣國際蘭展將於26日開幕，車潮將大增，市府已擬定措施，預定22日開放通行。

台南市工務局今天發布新聞稿指出，172線安溪寮段拓寬工程自2019年7月開工，原預定工期2年，因長度達5.75公里，路段為道路景觀，台電須配合下地及遷設桿線，再加上配合排水施作箱涵管溝等設施，其他管線單位也需配合遷移才能順利持續施工。

台南市工務局長蘇金安表示，拓寬施工期間遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情缺工，加上物料上漲等因素，不只道路工程受嚴重影響，管線單位遷移作業也受影響，導致工程推動進度不太順利。

蘇金安指出，172線安溪寮段為台灣蘭花生物科技園區進出要道，過去2年蘭展雖停辦，但工程皆已提前配合調整工序，因應26日開幕的2022台灣國際蘭展，工務局已擬定措施，蘭展期間原則皆開放4車道通行，並就鋪面品質不佳路段先進行改善，活動期間日間全線停工，並定期整理車道環境整潔。

他說，目前依趕工進度區段完成4車道鋪面及標線，預計22日晚間開放4車道通行；若受到天候等因素影響進度，最晚將於蘭展開展前的24日全線開放4車道通行，但因尚未全線完工，呼籲用路人通過時仍應小心駕駛。

車道 台南 疫情

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