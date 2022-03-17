整治台南三爺溪水患 永寧橋改建工程今動土

台南市配合水利署前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，今天上午舉行永寧橋改建工程動土典禮，此工程由水利署補助與台南市政府配合投入約2億元，預計2024年改建完成。市長黃偉哲主持動土，祈求工程順利推動並如期完工，並藉由此次永寧橋改建，期以提升南區與仁德區交通網絡，帶動沿線地區繁榮與發展。

黃偉哲感謝水利署協助台南市整治三爺溪，解決長年溪水溢淹成災的問題；他表示，自上任以來市府也在地方的支持下完成了多條計畫道路的開闢及路面與公園等設施的改善，期望帶給大臺南市民更安全、優質的生活品質。

工務局表示，依中央三爺溪排水及西機場排水治理計畫，將藉由此工程改善永寧橋橋梁長度不足、梁底過低、通洪斷面不足等阻礙排水等問題。配合治理計畫需求，將提升梁底高程，改善排水通洪能力，防範水患。改建後永寧橋橋長由58.76公尺增加至64公尺、橋寬12.16公尺拓寬至20公尺。