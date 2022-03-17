日本7.9地震 台南市長黃偉哲發mail關切友誼城市

日本昨天深夜發生7.3級大地震，台南市長黃偉哲今天上午發電子郵件給日本友誼城市台仙市郡和子市長，關心震災情形，代表台南市民為日本友人祈福，希望所有日本友人都平安。

黃偉哲今天說，日本2011年發生311大地震時，許多台灣人關心日本災情，2016年南台大地震時，日本也曾派出地震雷達車協助搜救，顯示日本和台南情誼深厚。

黃偉哲今天上午到台南市南區參加三爺溪永寧橋改建工程動土儀式後，表達對日本大地震的關心，他說，日本目前震度比較大的是在東北地區，台南在那邊有友誼市有仙台市、山形市及青森縣，目前已經聯繫上，表達台南慰問之意。

黃偉哲表示，他今天上午已寫電子郵件給日本仙台市長，表達台南市民對於3月16日發生震央在福島外海強震的慰問之意。信件 內容包括，從新聞得知，目前海嘯警報經解除，實屬萬幸。對於地震災害的不安與恐懼，經歷過0206地震的完全感同身受，也希望能傳達祝福跟關懷給友誼市民，祈願所有的人都平安。