快訊

生前脫下防彈衣給孩童穿 戰死烏克蘭演員遺體尋獲

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未確實將舊衣放入回收箱 造成髒亂將依法告發

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市目前只核准「嘉義市脊髓損傷者協會」申請設置回收箱。圖／嘉義市政府提供
嘉義市目前只核准「嘉義市脊髓損傷者協會」申請設置回收箱。圖／嘉義市政府提供

家裡穿不到的衣服勿當作一般垃圾丟棄，舊衣可以回收也可以做公益，但有時回收箱爆滿或者遭民眾惡意棄置造成環境髒亂。嘉義市環保局廢物管理科長李瑞峰提醒，舊衣須妥善整理包裝，發現回收箱已滿，聯繫協會或環保局整理清運，如果惡意棄置造成環境髒亂，將依法告發。

李瑞峰表示，舊衣回收的高峰期在農曆過年前大掃除，天氣轉變換季時節也不少，若發現舊衣回收箱已滿，聯繫協會加快回收腳步或者聯絡環保局派員整理清運。呼籲民眾發揮公德心，勿惡意棄置造成髒亂，經查獲者將依違反廢棄物清理法裁罰。

李瑞峰說，設置回收箱涉及交通、公私有地等問題，目前嘉義市只核准「嘉義市脊髓損傷者協會」申請設置回收箱，如果發現非法設置者，將依法拖吊移除。回收箱上有嘉義市環保局核准字號，民眾可以依此辨識。

嘉義市轄內的舊衣回收箱，係提供市民回收投遞無法再穿或不穿的良好衣服，也協助嘉義市脊髓損傷者協會募集愛心磚，為重度傷殘脊髓損傷者打造一個「生活重建」、「職業訓練」安身立命的「社區家園」。

環保局表示，回收的二手衣物是以公益為主，勿投入垃圾或毀損（髒汙）衣物，以免造成箱內回收衣物汙損，舊衣物不包含棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊等物品。

經過清潔整理後的舊衣，例如外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套及西裝等，都可回收。交付舊衣前，應先清洗整理乾淨，勿弄溼及弄髒，經簡單打包後，放入回收箱。

環保局表示惡意棄置造成環境髒亂，將依法告發。記者李宗祐／攝影
環保局表示惡意棄置造成環境髒亂，將依法告發。記者李宗祐／攝影

嘉義 整理包

延伸閱讀

中火九號機組友善降載22%？ 環保局怒轟：是升載中

西半部空污中火友善降載 環保局要釐清機組運用

空品差中火仍火力全開 中市府批：罔顧中南部人民健康

基隆「光華地下道」又見塗鴉 里長斥：根本是來亂的

相關新聞

農地傾倒營建廢棄土3次才罰39萬 民代質疑不移送檢調？

台南市府日前獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方，隨即由農業局邀集相關單位辦理聯合稽查，查出為建設工程土方，立即依據區...

老舊機車汰換補助最高2.7萬 台南2年淘汰12萬餘輛

台南市政府今天啟動新年度淘汰老舊機車及換、新購低汙染車輛補助方案，其中淘汰二行程機車並換購電動機車補助2.7萬元。環保局...

影／台南民治市政中心中庭玻璃桌突爆裂 嚇壞洽公民眾

台南市民治市政中心中庭環境清幽，中間擺設休閒桌椅，中午約12點半左右，玻璃桌突然爆裂發出「碰」的聲響，滿地都是碎玻璃，當...

就醫治療C肝很不便 扶輪社回饋鄉里補助雲林縣民交通費

雲林縣幅員遼闊，公共運輸不發達，民眾常得舟車勞頓就醫看診，國際扶輪社與雲林縣政府合作推動C型肝炎醫療計畫過程中，有感縣內...

整治台南三爺溪水患 永寧橋改建工程今動土

台南市配合水利署前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，今天上午舉行永寧橋改建工程動土典禮，此工程由水利署補助與台南市政府配合投...

國旅券期限倒數 西拉雅風管處揪業者加碼推優惠

交通部觀光局為振興觀光產業推出的國旅劵，使用期限4月30日將截止，西拉雅國家風景區管理處結合轄內及大西拉雅觀光圈業者，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。