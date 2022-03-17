未確實將舊衣放入回收箱 造成髒亂將依法告發

家裡穿不到的衣服勿當作一般垃圾丟棄，舊衣可以回收也可以做公益，但有時回收箱爆滿或者遭民眾惡意棄置造成環境髒亂。嘉義市環保局廢物管理科長李瑞峰提醒，舊衣須妥善整理包裝，發現回收箱已滿，聯繫協會或環保局整理清運，如果惡意棄置造成環境髒亂，將依法告發。

李瑞峰表示，舊衣回收的高峰期在農曆過年前大掃除，天氣轉變換季時節也不少，若發現舊衣回收箱已滿，聯繫協會加快回收腳步或者聯絡環保局派員整理清運。呼籲民眾發揮公德心，勿惡意棄置造成髒亂，經查獲者將依違反廢棄物清理法裁罰。

李瑞峰說，設置回收箱涉及交通、公私有地等問題，目前嘉義市只核准「嘉義市脊髓損傷者協會」申請設置回收箱，如果發現非法設置者，將依法拖吊移除。回收箱上有嘉義市環保局核准字號，民眾可以依此辨識。

嘉義市轄內的舊衣回收箱，係提供市民回收投遞無法再穿或不穿的良好衣服，也協助嘉義市脊髓損傷者協會募集愛心磚，為重度傷殘脊髓損傷者打造一個「生活重建」、「職業訓練」安身立命的「社區家園」。

環保局表示，回收的二手衣物是以公益為主，勿投入垃圾或毀損（髒汙）衣物，以免造成箱內回收衣物汙損，舊衣物不包含棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊等物品。