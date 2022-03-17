嘉縣動保管制隊添9名生力軍 有電子公司員工、棒球教練

嘉義縣家畜疾病防治所擴編動物保護管制隊人員，徵召9名耐操不怕苦，上山下海捕抓流浪狗貓高手，14名符合資格男女，經比試體能負重、開車、電腦文書作業等，共錄取9名男隊員，今天在家畜所官網公告錄取名單，下周報到，每天工時8小時，月薪3萬2425元。

「9條好漢在一班！」家畜所長林珮如說，錄取隊員平均20多歲，大多大學專科畢業，有電子公司員工、棒球教練等，他們都有一顆愛動物的心，肯吃苦，甄試公平公正公開，依分數高低錄取，第1階段符合資格13名男生1名女生，第2階段錄取9人。

擔任動保管制隊要文武雙全，錄取9人通過文書處理測驗、基本電腦操作、手機資訊傳輸，開車及體適能測驗：400公尺跑步、翻越、60公尺負重跑步、立定跳遠、左右快速移重、握力等，體能測試，有名應試人員突然身體不舒服送醫。

林珮如表示，9名生力軍加入，連同原有8名隊員共17人，分山、海、平原共3個責任區鄉鎮市出勤，流浪犬流竄或追咬路人，造成交通意外傷亡事件頻傳，為從源頭控管流浪犬隻數量，設精準捕捉專線，配合公所強化捕抓能量。