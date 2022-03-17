蘭展近衝擊交通 南市172線24日先通車、7月完工

睽違兩年的台灣國際蘭展，本月26日至4月5日將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區展出，因園區對外主要道路市172線拓寬工程進行中，外界憂心衝擊交通，市府工務局今表示，會先趕在本月24日全線開放四車道通行，至於全部工程會在7月完工。

名列全球三大蘭展的台灣國際蘭展，展期約吸引20萬人次遊客參觀，也是台南溪北重要的大型國際盛會，而進出大門前的市道172線因辦理拓寬工程，施工過程多舛，市議員李宗翰昨憂心恐造成交通重大衝擊。

市府工務局表示，該172線安溪寮段拓寬工程自2019年7月開工，總工程逾10億元，原預定工期2年，因長度達5.75公里，期間遭遇疫情缺工、物料上漲等因素，除道路工程受嚴重影響，管線單位遷移作業也受阻，已調整工序因應降低衝擊趕工中。

為因應3月26日開幕的2022「台灣國際蘭展」，工務局已擬定措施，蘭展期間原則皆開放四車道供活動(兩進兩出)通行，並就鋪面品質不佳路段先進行改善；部分臨車道路側工區則以設紐澤西護欄阻隔，並視現場條件加強交通維持措施及警示(如交通錐、夜間爆閃燈)。另外，活動期間日間全線停工，並定期整理車道環境整潔。