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全台最美古蹟市場台南西市場周邊攤位改建卡這關

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西市場街廍三排攤販區目前有部分協調到對面貨櫃屋營業。圖／台南市場處提供
台南市西市場街廍三排攤販區目前有部分協調到對面貨櫃屋營業。圖／台南市場處提供

台南市中西區西市場三排賣店近期因改建修復計畫而暫停封閉，完全無法營業，對攤商生計造成很大影響。市議員陳怡珍認為，市府針對西市場的修復改建工程遙遙無期，看不見一絲曙光。工程規劃設計尚未定案，也還沒有經過文化資產審議會審議，許多攤商不知道何時才能回歸營業，心裡如熱鍋上的螞蟻，要求經發局加速辦理相關作業，召開跨局處室協調，將西門市場改建修復案送交最近一次的文資會審議，儘速敲定工程期程，並向市場攤商加強說明，以安民心。

經發局表示，將加速辦理相關期程，並一一拜訪文資委員，以期西市場的改建設計案早日通過，加快發包與施工，將對攤商的影響減到最低。台南市市場處也說，2月份已發文請攤商於3月7日前向台電及自來水公司完成斷水斷電申請，但截至目前為止，仍有多近10個鋪位未進行申請，後續將派員了解並協助攤商辦理申請手續。

市府為了配合古蹟向經濟部爭取5000多萬元，辦理周邊街廓整建工程。今年初公告封閉，影響的攤販有38攤，依業者意願部分暫時停業，部分改到其他公有市場營業，部分則暫時到對面國華街與正興街口的貨櫃屋營業。

陳怡珍表示，西門市場攤商的三排新興賣店為台南知名歷史文化老店，在地經營已久，是台南人共有的歷史記憶。近期因市場裝修及街廓改建工程而封閉，導致攤商無法營業，影響生計甚鉅。

經發局預計在4月20日之前將工程設計定案，並於5月底前完成發包作業。但事涉古蹟與保存，直到現在經發局都還未將設計內容送交文化資產審議會審議。傳統攤商小本經營不易，一個月拖過一個月，西市場的店家們要何時才能回歸做生意？她要求市府應傾聽地方聲音，儘快拆除封閉部分，並加速後續施工，才能早日恢復攤商經營，重現歷史古蹟與獨特小吃文化。

市場處表示，對於西門市場所有工程都慎重看待並且希望能加速推動，但仍有許多需要攤商配合的部分，將在不影響整體規劃設計的進行下，持續與攤商進行溝通協調，同時也會跟文資處密切合作，目前已於3月14日將設計圖說送文資處辦理審議，藉由各單位的協力合作，大家一起讓西門市場能夠早日風華再現。

台南市府表示，西市場是台南人慣稱的「大菜市」，現有的鋼筋水泥結構興建於1912年，是南台灣第一座現代化市場，引進水溝、及生熟食分區營運的概念，市場建築特色是老虎窗、牛眼窗及山牆紋飾等，在當時可謂相當華麗。2003年被指定為古蹟，2017年啟動修復，2021年4月完工。

經發局表示，西市場周邊街廓整建工程（非古蹟區）包括國華街側攤鋪位拆除重建、魚漿製麵區攤鋪位新建，以及增設西市場西側廣場、周邊街廓及淺草青春新天地共食區景觀等，目前國華街側攤鋪位為鐵皮屋及木構造混和型式搭建，攤商配合工程已經暫時遷出，完工後會再遷回，另外西市場外廓賣店2樓、古蹟本體2樓及香蕉倉庫區域，未來預計採OT方式外包予民間廠商作妥善運用，期盼在歷史文化保存與攤商營業發展間找到最佳平衡。

台南市西市場街廍三排攤販區鐵皮屋今年初已公告近日內將拆除。圖／台南市場處提供
台南市西市場街廍三排攤販區鐵皮屋今年初已公告近日內將拆除。圖／台南市場處提供
台南市西市場街廍三排攤販區鐵皮屋今年初已公告近日內將拆除。圖／台南市場處提供
台南市西市場街廍三排攤販區鐵皮屋今年初已公告近日內將拆除。圖／台南市場處提供
台南市西市場街廍三排攤販區目前有部分協調到對面貨櫃屋營業。圖／台南市場處提供
台南市西市場街廍三排攤販區目前有部分協調到對面貨櫃屋營業。圖／台南市場處提供

台南 古蹟

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