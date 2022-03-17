阿里山櫻花綻放 吸引台灣特有種鳥類取食

阿里山各種櫻花盛開，吸引台灣特有種鳥類冠羽畫眉、白耳畫眉取食花蜜；嘉義林管處說，在阿里山國家森林遊樂區內視野開闊且林相組成豐富區域可見到牠們蹤跡，賞花也賞鳥。

行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處育樂科今天告訴中央社記者，除冠羽畫眉、白耳畫眉，遊樂區常見鳥種還有繡眼畫眉、黃胸藪眉、青背山雀、紅頭山雀、紋翼畫眉及巨嘴鴉等。

育樂科說，阿里山森林遊樂區2014年至今共發現8目37科101種鳥類，在台灣現有29種特有鳥類中，遊樂區有紀錄達25種，保育類鳥種35種，顯示遊樂區內鳥類生態豐富。

阿里山花季4月10日結束，嘉義林管處表示，阿里山櫻花品系約32種，還有數十種各式不同花卉，阿里山工作站前櫻王染井吉野櫻已綻開約8成。