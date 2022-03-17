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勞動部「產業新尖兵」助青年 訓期最高可領9萬6獎勵金

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
歷史系畢業的廖家彬(右一)，透過「產業新尖兵計畫」協助，成為跨領域資訊人才，能獨當一面向顧客說明資訊系統。圖 ／雲嘉南分署提供
歷史系畢業的廖家彬(右一)，透過「產業新尖兵計畫」協助，成為跨領域資訊人才，能獨當一面向顧客說明資訊系統。圖 ／雲嘉南分署提供

為協助待業青年習得專業技能，勞動部推出「產業新尖兵計畫」，開設電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃等超夯五大領域課程，除補助參訓青年全額訓練費用，6月底前報名受訓時還可領「學習獎勵金」，最高可領到9.6萬元。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，產業新尖兵計畫結合轄內大專院校、財團法人與工商團體，聚焦未來重點發展產業開設專業培訓課程，補助對象為15歲至29歲待業青年，除補助全額訓練費用最高10萬元，6月底前報名還提供「學習獎勵金」，每月可領8000元，訓期最高可領到9萬6千元；雲嘉南分署自2020年執行迄今，已助逾1800人習得新技能與業界快速接軌。

他說，雲嘉南地區將陸續開辦逾35班課程，課程包含全端工程師、五加二大數據運用、太陽能光電設置、電力電子與機電自動化及AI、Big_Data、FinTech技術培訓等，意者可上台灣就業通產業新尖兵計畫網查詢報名，另大專院校、財團法人與工商團體等辦訓單位如要申請開辦，也可洽詢專線(06)6985945轉1425由專人為您服務。

大學就讀歷史系的廖家彬，畢業後對踏入職場感到迷惘，無意間發現產業新尖兵課程資訊，報名「GMP品保暨智慧資訊系統人才培訓班」，結訓後不僅順利考取ERP證照，更無縫接軌應聘上資訊科技公司。他表示，新尖兵計畫除減輕學習上的負擔，也讓毫無資訊背景的他，跳脫框架成為跨領域資訊人才。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟鼓勵15至29歲待業青年，報名產業新尖兵計畫，除學技能還有補助領取。圖 ／雲嘉南分署提供
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟鼓勵15至29歲待業青年，報名產業新尖兵計畫，除學技能還有補助領取。圖 ／雲嘉南分署提供

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