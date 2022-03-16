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永康停電最慘 陳以信籲黃偉哲要求台電賠償市民損失

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委陳以信。圖／陳以信提供
國民黨立委陳以信。圖／陳以信提供

303全台大停電，國民黨立委陳以信今表示，本次停電以台南永康地區民眾最悲情，6天內停電5次損失很大，台電目前提出補償機制，遠不及民眾實際損失。他要求行政院責成經濟部及台電，立即研擬賠償機制，並回溯賠償303全台500多萬停電戶，並呼籲台南市長黃偉哲共同要求台電訂定機制賠償市民損失，確實維護台南市民權益。

陳以信指出，這次永康6天內停電5次，許多店家無法做生意。停電長達10幾小時，冰箱很多東西都壞掉，許多家庭被迫丟掉幾百塊、甚至上千元的牛奶或生鮮食品，家庭或工廠都損失很多。但經濟部只提出補償方案，工業與家庭用電打95折，超過6小時打9折，如果以1000元電費來計算，每戶才賠50到100元，這種補償根本於事無補，遠不能彌補民眾實際損失。

陳以信以國外電廠停電的賠償機制指出，以英國民間AA電力公司為例，其賠償機制以停電規模為基準。如是五千戶家庭以上的大規模停電，每戶立刻賠償75英鎊（折合台幣3000元），如果繼續停下去，每12小時加35英鎊（折合台幣1400元），最多賠到每戶300英鎊（折合台幣1萬2000元）。

他表示，穩定供電是台電的責任，一旦停電就該賠償，這才是負責態度，也是最基本商品責任。並要求行政院應責成經濟部與台電，立即研擬停電賠償機制，請黃偉哲共同督促政府，立即訂定停電賠償機制，並回溯自本次303全國500多萬停電戶發放，如此才能維護全體國人與台南市民權益。

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