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雲林縣農業處長吳芳銘傳酒駕 縣府：他已辭職

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府農業處長吳芳銘（左）驚傳酒駕，縣府今天下午回應他在本月12日就已辭職。本報資料照
雲林縣政府農業處長吳芳銘（左）驚傳酒駕，縣府今天下午回應他在本月12日就已辭職。本報資料照

雲林縣政府農業處長吳芳銘驚傳酒駕，縣府今天下午回應表示，吳早在日前就向縣長張麗善提出個人生涯規畫請辭獲准，3月12日正式生效，未料同天深夜發生酒駕自撞事故，但因他已非縣府團隊成員，具體細節無法得知，記者致電給吳芳銘，至出稿前手機仍未接通。

新聞處長羅楚東今天下午指出，吳芳銘去年底即以個人規畫為由向縣長張麗善請辭，雖經多次慰留仍辭意甚堅，12日下午經縣長批准即刻生效。

據了解，吳芳銘本月12日離開縣府團隊後，當晚自駕行經虎尾鎮廉使里路段自撞路邊車輛，所幸人未受傷；對此羅楚東表示，張縣長感謝吳前處長任內對雲林農業推廣的努力與付出，「但酒駕行為就是不對，該案已交法律裁處」。

吳芳銘出生雲林古坑，畢業於中正大學政治學研究所及政治大學經營管理研究所，曾任嘉義縣副縣長，2018年底獲前高雄市長韓國瑜延攬，擔任高雄市政府農業局局長，2020年6月6日因韓國瑜罷免案通過，執政團隊解職，同年12月31日返鄉上任。

吳芳銘 韓國瑜 雲林

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