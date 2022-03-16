大台南會展中心壓力測試 演唱會戶外同步轉播

19日在大台南會展中心舉辦的「創，台南」壓力測試演唱會，索票向隅歌迷反應要求戶外同步轉播，台南市長黃偉哲回應民意，將開放會展中心東側戶外廣場同步轉播演唱會實況。

「創，台南」壓力測試演唱會，有創作全才人氣歌手-婁峻碩、金曲最佳樂團-糜先生、金曲常客創作才女-鄭宜農、新生代民謠千萬夯團-老王樂隊等歌手熱情開唱。6日開放索票後立即秒殺，許多搶不到票的歌迷，紛紛詢問能否進行戶外同步轉播。

黃偉哲透過新聞稿表示，台南好不容易有一個占地1萬平方公尺挑高無柱室內空間，可舉辦盛大的室內演唱會活動，考量目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫降載作為，這次活動室內僅規劃4000席座位，造成許多民眾索票向隅，特別研商開放會展中心東側戶外廣場，進行同步轉播演唱會實況。

經濟發展局陳凱凌局長表示，目前大台南會展中心進行最後整備工作，藉由這次壓力測試演唱會，測試場域、設備、交通動線、人流控管疏散等能力。

民眾屆時有任務建議，可於演唱會會後問卷填寫反應，作為持續改善動力。「創，台南」壓力測試演唱會相關訊息，可至台南市政府活動網站(https://www.tainan.gov.tw/)了解。