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台鐵東移工程土方違法倒歸仁農地 黃偉哲：重懲

中央社 / 台南16日電

台南市歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方，經稽查現場回填土石方達0.75公頃以上，且土方來源為台鐵東移地下化工程土方。除開罰24萬元，台南市長黃偉哲已指示依法嚴懲。

台南市政府新聞稿表示，日前獲報歸仁區農地遭非法傾倒營建剩餘土石方，隨即在昨日由農業局邀集相關單位聯合稽查。現場回填土石方，經地政局量測達0.75公頃以上，經詢問土地所有權人代表人，表示土方來源為台鐵東移地下化工程土方。

由於嚴重影響農業生產環境，稽查小組要求立即停止填土行為，黃偉哲得知也指示依法嚴懲，將依農業發展條例第69規定移送地政局裁罰。

南市府地政局指出，全案分別在民國109年、110年曾經農業局查報，由地政局依違反區域計畫法開罰新台幣6萬元及9萬元。這次聯合稽查，發現回填的是台南鐵東移地下化工程土方，且回填面積持續擴大。因違規情節重大，已依區域計畫法相關規定加重裁罰24萬元，並限期改善；屆期如未改善，將依法移送檢調偵辦。

農業局今天新聞稿也指出，為確保農業生產環境完整，推動安全農業施政，並避免地下水或土壤污染，行政院農委會去年修正「農業發展條例施行細則」，規定從事農業使用而有填土需要者，填土土質應為適合種植農作物土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物物質，提醒民眾確實遵守，以免觸法。

台南 台鐵 黃偉哲

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