女力站出來！台南女青從農撐起一片天

台南青農聯誼會會員中，約有2成為女性，更有外配加入，為家庭撐起一片天，也再度印證女力崛起，務農扮演舉足輕重角色。

台南市政府農業局說，台南青農聯誼會已有25個分會，1700名會員女性青農有387位，佔近2成。農業局長李建裕說，近兩屆台南青農聯誼會總會長麻豆青農李佩娟和善化青農許玉靜皆為女性，可見女性青農在組織運作、公共事務參與度扮演舉足輕重角色。

此外，也不少產銷班班長是女性，如2019年獲「全國優良農業產銷班」的柳營區蔬菜產銷班第2班班長蘇雪莉、副班長于永慧皆為女性，將柳營太康有機農場經營得有聲有色。

而山區楠西區果樹產銷班第50班長楊沁涓，所招募的15位班員中有11名是女性，種植的果樹類型多元，如芒果、梅子、芭樂、木瓜、香蕉等，楊沁涓時常招呼班員到家裡一起討論農業技術、或分享彼此製作農產加工品。更有兩位來自大陸王芳和柬埔寨岳珊娜，來台10多年流利台語，從農之路一點也不孤單。

李建裕說，許多女性青農是志願從農，有的是夫唱婦隨、務農兼顧家庭十分不簡單，更有是遠從他鄉來的新住民，在台灣農村落地深根為農業盡心力，讓人敬佩。