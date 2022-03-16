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魚虎入侵南瀛綠都心水池 台南擬組義工隊監控

中央社 / 台南16日電

近日有民眾在台南市新營區南瀛綠都心公園景觀湖發現有「生態殺手」稱號的「魚虎」出現，市府今天委託廠商前往搜尋並捕撈到1隻，未來盼發動居民組成生態義工隊協助守護環境。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，工務局近日接獲民眾通報有魚虎在南瀛綠都心景觀湖現蹤，隨即派遣開口契約廠商協調專業人士，今天帶著專業工具、安全裝備及特製漁網前往捕撈，經過2個多小時作業，成功捕到1隻魚虎，還撈到1隻傷痕累累、已無法存活的大頭鰱。

台南市工務局指出，屬於外來種的魚虎（小盾鱧）適應環境能力強，一般水質都可以存活，且毫不忌口，繁殖力也很好，有生態殺手之稱，魚虎魚苗會隨河水或灌溉溝渠進入養殖池，使池塘內的原生魚種幼苗，草魚、吳郭魚等魚種無一倖免。

台南市工務局指出，現已確定南瀛綠都心景觀湖中有魚虎存在，初步計劃將偕同附近居民建立守望相助生態義工團隊，定期開放釣客進場釣魚，希望有助解決魚虎侵入破壞生態環境問題。

台南 義工 水質

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