物資車出發助弱勢兒少 嘉縣府結合物資銀行送貨到鄉鎮

衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，協助經濟弱勢兒少以儲蓄方式，建立資產投資未來，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所，讓案家不必勞動奔波，就近獲得幫助。

社會局說，截至目前，共573人符合申請兒少帳戶資格，已申辦307人，開戶率53.6%，還有266人未申請；為鼓勵符合資格者開戶，與物資銀行合作提供生活物資包。

半年內穩定繳存自存款可獲得1千點物資點數，可自行到物資銀行選取所需用品，不方便至物資銀行選取的民眾，由物資銀行打包等值物資送至各鄉鎮公所，讓民眾就近領取。

縣轄幅員廣大，社會局由物資銀行選取等值物資打包，用物資車送到各公所協助兌換轉發，上午物資車載滿60多個物資包，由2名災防志工開往新港、民雄、溪口、大林、竹崎、番路等鄉鎮。