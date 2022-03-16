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物資車出發助弱勢兒少 嘉縣府結合物資銀行送貨到鄉鎮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所。圖／嘉縣府提供
衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所。圖／嘉縣府提供

衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，協助經濟弱勢兒少以儲蓄方式，建立資產投資未來，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所，讓案家不必勞動奔波，就近獲得幫助。

社會局說，截至目前，共573人符合申請兒少帳戶資格，已申辦307人，開戶率53.6%，還有266人未申請；為鼓勵符合資格者開戶，與物資銀行合作提供生活物資包。

半年內穩定繳存自存款可獲得1千點物資點數，可自行到物資銀行選取所需用品，不方便至物資銀行選取的民眾，由物資銀行打包等值物資送至各鄉鎮公所，讓民眾就近領取。

縣轄幅員廣大，社會局由物資銀行選取等值物資打包，用物資車送到各公所協助兌換轉發，上午物資車載滿60多個物資包，由2名災防志工開往新港、民雄、溪口、大林、竹崎、番路等鄉鎮。

慈善團體聯合協會總幹事簡采琳說，物資包內裝白米、麵條、民生用品及兒童清潔用品如牙刷、牙膏等，一應俱全。社會局長張翠瑤表示，每份物資包價值2千點，物品都超過2千元價值，鼓勵兒少每月固定提撥不管5百、1千還是1千2百元，穩定累積財富，滿18歲後就有一筆資金可以安心就學、創業，政府也會依案家提撥自存款提供等值金額，如每月自存千元，政府再存千元，1年最多可以有1萬5千元政府提撥，換算18年最高可存54萬元。

衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所。圖／嘉縣府提供
衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所。圖／嘉縣府提供
衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所。圖／嘉縣府提供
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衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所。圖／嘉縣府提供
衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內穩定繳存家戶獎勵措施，上午物資車裝滿每包重達20公斤民生用品送往各鄉鎮市公所。圖／嘉縣府提供

嘉義 衛福部

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