南台灣空汙亮紅燈 嘉市環保局呼籲少出門

嘉義市今天上午空氣品質AQI一度來到160紅色警戒，雖然今天是晴天但整個上午天空卻霧茫茫地，顯見空氣品質十分不良，嘉義市環保局呼籲民眾儘量待在家減少外出。預計明晚空氣品質會逐漸回復正常。

嘉義市環保局空氣及噪音管理科長黃中和說，今天空汙的範圍包括彰化、雲林、嘉義、台南、高雄北端等，是大範圍空氣不良，因台灣吹東風，遭中央山脈擋住，風只好往北、往南繞，會產生旋渦場，汙染物一直排不出去，西半部又位於中央山脈西邊背風區域，主要是境內的一些汙染排不出去所造成，嘉義市本身汙染源比較少。

黃中和說，早上針對空氣排放量比較大的工廠派員稽查防汙設備是否有確實操作、運用空拍機制高點巡查露天燃燒熱點、執行高汙染車輛路邊攔檢、要求營建工地減少戶外施工及維修機具使用、運用洗街車減少道路揚塵等，以避免空氣品質持續惡化。

因為已經到紅色警戒，黃中和表示，雖然防疫期間大家都有戴口罩習慣，不過，還是建議儘量避免外出，尤其敏感族群待在室內、緊避門窗，開啟空氣清淨機。

他說，氣象報告明天有波鋒面，會帶來雨水，預計周四晚間空氣品質會比較好。