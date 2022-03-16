台西海口生活館零活動無人氣 民眾：像沒有書的圖書館

雲林台西海口生活館啟用8年，曾一度因經營契約到期，空窗2個月無人營運，未料同樣問題今年又再次上演，已停擺3個月。民眾憂心原本良好的環境教育場所淪為蚊子館，希望繼續營運，主管機關縣府教育處今天表示，目前管理單位台西國小有聘雇專人維護場館，最快1個月內會定案由新的經營團隊接手。

2014年啟用的台西海口生活館，是雲林縣沿海地區少見的環境教育場所，主要推廣西部海洋生態、漁村生活體驗等動靜態活動，園內還有高腳屋、廢棄漁船觀景台及親子戲沙池等設施，全台超過百家學校及單位都曾到此參訪。

知情人士說，海口生活館相當有沿海特色，定位是環境教育，縣府每年編列經費，由台西國小管理並辦理招標作業，再由經營團隊進場營運，多年來在教育界累積不少口碑，但近年確實名氣大減，除受疫情影響甚多，必須封館或實施管制措施，也會因經營團隊想拓及觀光、商業，定位失焦，以致招標也有難度。

近日有民眾帶小孩要前往活動時發現，場館雖然有人看顧，但已不像往昔經常舉辦環境教育活動、有熱絡的人潮，半封館狀態宛如「沒有書的圖書館」，人氣下滑許多，擔憂是否將成蚊子館？希望相關單位重視。

教育處表示，現階段因為經營團隊合約到期，無意願續約，加上沒有團隊立即接手，才會出現空窗期，館內專人將持續維護至4月，另目前有大專院校表達營運意願，雙方正在洽談規畫中，最快1個月內拍板定案合作方向，將結合地方、引進產官學資源，朝環境教育及學術研究方向經營。