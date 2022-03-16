嘉義長庚成立骨髓增生性腫瘤治療中心 提高診斷率

雲嘉地區骨髓增生性腫瘤發生率比台北地區低一半，嘉義長庚醫院推測是相關醫療資源不足沒驗出，今天成立骨髓增生性腫瘤治療中心，提供免費基因定量檢測，可提高診斷率及治癒率。

嘉義長庚醫院今天召開記者會表示，從健保局的大數據統計，估算骨髓增生性腫瘤（MPN）的發生率，台北地區每10萬人有18例，雲嘉地區每10萬人9.8例，雲嘉地區的發生率僅北部的一半。

嘉義長庚血液腫瘤科醫師陳志丞告訴中央社記者，此病好發於老人年，雲嘉地區老年人口比例是全國最高，發生率也應該是全國最高，為何偏低？推測原因是相關醫療資源不足，因此成立骨髓增生性腫瘤治療中心。

陳志丞說，中心成立是為了宣導骨髓增生性腫瘤的症狀，提升民眾對骨髓增生性腫瘤的瞭解，並提供「免費基因定量檢測」做精確診斷，針對個案量身訂做完善的治療計畫，包括口服藥物與注射干擾素。

陳志丞表示，骨髓增生性腫瘤是骨髓中造血幹細胞不正常，導致血球數目異常的血液腫瘤，常見症狀包括頭痛、頭暈、耳鳴、睡眠困難、腹脹、體重減輕，超過6成病人是因為中風、流鼻血、血尿、肺栓塞等事件後才確診，成因目前還不清楚。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗表示，希望透過此中心與相關廠商合作，進行新的藥物與治療方式研究，為患者服務。