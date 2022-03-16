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台南空氣品質拉警報 指數飆高到今年空品最差
氣象局今天上午發布濃霧特報，台南市郊區到10點多還是有霧，在安平區漁光橋、漁光島望向遠方仍是霧茫茫，而空氣品質也不佳，各測站都顯示紅燈，對所有民眾健康都不好，台南測站AQI指數一度飆高到171，為今年空品最差一天。
台南市環保局表示，今天清晨濃霧，善化、安南及台南測站空氣品質為紅色提醒，立即啟動跨局處空氣品質改善應變，要求燃煤燃氣發電工廠進行減排污染物10%外，環保局人員赴工業區稽查空汙防制設備是否正常運作等。環保局指出，待濃霧散去，中午海風增強，PM2.5等粒狀汙染物濃度將改善。由於市區也霧多，上午9點多，部分路段的路燈還是亮著。
環保局提醒，近日南市等西半部縣市晨霧較為嚴重，能見度轉差，民眾外出請多注意路況及安全。此外，氣溫高光化作用將較為明顯，午後指標汙染物轉為臭氧，眼睛較易不適、流淚，如非必要盡量少出門。
今天中部、雲嘉南空品普遍亮紅燈，環保局表示，因應環保署修正應變辦法，上風處的彰化縣、雲林縣及嘉義縣、市已啟動應變措施，南市府也已發布LINE提醒民眾出門做好防護，環保局清晨針對17區等52個路段展開道路洗街並通知21處工業區及大型營建工地提升防制措施，以及前往工業區稽查空汙防制設備是否正常運作。
環保局表示，逆溫混合層高度偏低，以致大氣垂直擴散條件不佳，昨晚南市已監測到中部PM2.5濃度偏高的污染物順著陸風開始往南部移動，導致南市污染物等累積。
教育局也通報所屬學校及幼兒園，戶外課程須改在室內進行並適度關閉門窗或暫緩辦理；工務局、經發局、秘書處等單位已暫停使用吹葉機及暫緩道路刨除、拆除工程；農業局也進行通報提醒農民勿進行露天燃燒等；衛生局、社會局、區公所等單位亦通知相關單位加強對敏感族群宣導或設置空品旗幟等。
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