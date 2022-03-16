台南空氣品質拉警報 指數飆高到今年空品最差

氣象局今天上午發布濃霧特報，台南市郊區到10點多還是有霧，在安平區漁光橋、漁光島望向遠方仍是霧茫茫，而空氣品質也不佳，各測站都顯示紅燈，對所有民眾健康都不好，台南測站AQI指數一度飆高到171，為今年空品最差一天。

台南市環保局表示，今天清晨濃霧，善化、安南及台南測站空氣品質為紅色提醒，立即啟動跨局處空氣品質改善應變，要求燃煤燃氣發電工廠進行減排污染物10%外，環保局人員赴工業區稽查空汙防制設備是否正常運作等。環保局指出，待濃霧散去，中午海風增強，PM2.5等粒狀汙染物濃度將改善。由於市區也霧多，上午9點多，部分路段的路燈還是亮著。

環保局提醒，近日南市等西半部縣市晨霧較為嚴重，能見度轉差，民眾外出請多注意路況及安全。此外，氣溫高光化作用將較為明顯，午後指標汙染物轉為臭氧，眼睛較易不適、流淚，如非必要盡量少出門。

今天中部、雲嘉南空品普遍亮紅燈，環保局表示，因應環保署修正應變辦法，上風處的彰化縣、雲林縣及嘉義縣、市已啟動應變措施，南市府也已發布LINE提醒民眾出門做好防護，環保局清晨針對17區等52個路段展開道路洗街並通知21處工業區及大型營建工地提升防制措施，以及前往工業區稽查空汙防制設備是否正常運作。

環保局表示，逆溫混合層高度偏低，以致大氣垂直擴散條件不佳，昨晚南市已監測到中部PM2.5濃度偏高的污染物順著陸風開始往南部移動，導致南市污染物等累積。