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空汙拉警報 嘉義縣天空灰濛濛環保局啟動應變防汙
嘉義縣新港及朴子空氣品質測站上午空氣品質不佳，達紅色等級，天空灰濛蒙，環保局說，主因是風場偏東風，西半部清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，易累積污染物，彰化以南縣市多個測站為紅色等級 (AQI>150)；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉。
環保局啟動防汙措施，呼籲民眾加強自我防護，出門配戴口罩，多搭乘大眾運輸。應變防汙作為：固定汙染源：通報查核轄區排放量前20大工廠，要求執行自主減產、降載或調整操作條件，使既有防制效率提升及檢視是否異常；。檢查4廠CEMS監測數據是否有異常，要求廠方執行零點/全幅校正。
針對移動汙染源：執行柴油車路邊攔查檢、目測判煙稽查、怠速不熄火稽查及車牌辨識稽查，管制空品維護區及淨區高汙染柴油車輛。機車路邊攔查檢及車輛辨識，管制二行程機車行駛之特定區域。
針對逸散汙染源：加強道路洗掃街作業，通報相關道路權責單位（公所或企業認養單位)，加強道路洗掃頻率，每3小時至少1次。通報及抽查區域內前30大營建工地，加強揚塵防制措施，工地每3小時洗掃工區內外及認養街道至少1次。
出動無人機 (UAV)露天燃燒巡查，發現露天燃燒將立即撲滅火源，並依查處結果辦理。通報指定餐飲業者確認防制設備操作情形。透過廣播電台，提醒與宣導民眾防護，多搭乘公共運輸交通工具。通報縣府各局處及鄉鎮市公所宣導民眾自我防護。
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