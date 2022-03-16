空汙拉警報 嘉義縣天空灰濛濛環保局啟動應變防汙

嘉義縣新港及朴子空氣品質測站上午空氣品質不佳，達紅色等級，天空灰濛蒙，環保局說，主因是風場偏東風，西半部清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，易累積污染物，彰化以南縣市多個測站為紅色等級 (AQI>150)；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉。

環保局啟動防汙措施，呼籲民眾加強自我防護，出門配戴口罩，多搭乘大眾運輸。應變防汙作為：固定汙染源：通報查核轄區排放量前20大工廠，要求執行自主減產、降載或調整操作條件，使既有防制效率提升及檢視是否異常；。檢查4廠CEMS監測數據是否有異常，要求廠方執行零點/全幅校正。

針對移動汙染源：執行柴油車路邊攔查檢、目測判煙稽查、怠速不熄火稽查及車牌辨識稽查，管制空品維護區及淨區高汙染柴油車輛。機車路邊攔查檢及車輛辨識，管制二行程機車行駛之特定區域。

針對逸散汙染源：加強道路洗掃街作業，通報相關道路權責單位（公所或企業認養單位)，加強道路洗掃頻率，每3小時至少1次。通報及抽查區域內前30大營建工地，加強揚塵防制措施，工地每3小時洗掃工區內外及認養街道至少1次。