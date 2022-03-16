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初春台南萬紫千紅 來讀讀看大地花語

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區林森路黃花風鈴畫盛開，為街道添顏色。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區林森路黃花風鈴畫盛開，為街道添顏色。記者鄭惠仁／攝影

早春時節，乍暖還寒的氣候，台南的公園、街頭紛紛炸出美麗的花朵，木棉花、洋紅、黃色風鈴花用美色點亮整個城市，走在街道無處不春曉，走進公園，鳥語、花香、藍天，如和情人默默對視，恰似無聲勝有聲。

億載公園、林森路、忠義路、竹溪、東豐路沿線黃澄澄的黃花風鈴木，水交社有紫紅風鈴木的爆紅，婚紗拍照浪漫聖地巴克禮紀念公園面積9公頃，園區多樣化的樹木、柳枝及湖泊，成為民眾清晨運動或假日休閒散步的好去處，此刻春暖花開，木棉、洋紅風鈴木、苦楝、日日櫻及河津櫻正盛開，呈現姹紫嫣紅花滿枝頭的浪漫風情。

工務局表示，巴克禮公園園區內草地間也可欣賞到台灣平原上最迷你的蘭花『綬草』，也是胡適筆下的『蘭花草』，過去常在平地的草原上見到，但隨著環境的破壞、大量使用除草劑，加上民間傳聞有抗癌效果，民眾大量採集，現已很難在野地裡看到。

工務局籲請民眾賞花時，請在園區步道，避免行走草皮之時踐踏到稀有綬草，並以拍照取代摘拔，讓這種難得的綬草能年年延續展風華。

東豐路兩旁有黃花風鈴木，中間分隔島闢有人行步道與單車道，種有大量木棉，此時木棉花盛開，滿地落花，構成美麗圖案，樹用著花語和城市對話。

台南市巴克禮公園的綬草也開花了，但請勿到草地上以免踩到，用眼睛觀賞、用手機拍照即可。記者鄭惠仁／攝影
台南市巴克禮公園的綬草也開花了，但請勿到草地上以免踩到，用眼睛觀賞、用手機拍照即可。記者鄭惠仁／攝影
台南市巴克禮公園的洋紅紅鈴花滿枝頭，正是賞花好時節。記者鄭惠仁／攝影
台南市巴克禮公園的洋紅紅鈴花滿枝頭，正是賞花好時節。記者鄭惠仁／攝影
巴克禮公園木棉花、風鈴花盛開，合奏春之樂章。記者鄭惠仁／攝影
巴克禮公園木棉花、風鈴花盛開，合奏春之樂章。記者鄭惠仁／攝影

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