初春台南萬紫千紅 來讀讀看大地花語

早春時節，乍暖還寒的氣候，台南的公園、街頭紛紛炸出美麗的花朵，木棉花、洋紅、黃色風鈴花用美色點亮整個城市，走在街道無處不春曉，走進公園，鳥語、花香、藍天，如和情人默默對視，恰似無聲勝有聲。

億載公園、林森路、忠義路、竹溪、東豐路沿線黃澄澄的黃花風鈴木，水交社有紫紅風鈴木的爆紅，婚紗拍照浪漫聖地巴克禮紀念公園面積9公頃，園區多樣化的樹木、柳枝及湖泊，成為民眾清晨運動或假日休閒散步的好去處，此刻春暖花開，木棉、洋紅風鈴木、苦楝、日日櫻及河津櫻正盛開，呈現姹紫嫣紅花滿枝頭的浪漫風情。

工務局表示，巴克禮公園園區內草地間也可欣賞到台灣平原上最迷你的蘭花『綬草』，也是胡適筆下的『蘭花草』，過去常在平地的草原上見到，但隨著環境的破壞、大量使用除草劑，加上民間傳聞有抗癌效果，民眾大量採集，現已很難在野地裡看到。

工務局籲請民眾賞花時，請在園區步道，避免行走草皮之時踐踏到稀有綬草，並以拍照取代摘拔，讓這種難得的綬草能年年延續展風華。