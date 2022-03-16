虎尾建國眷村文化啟埕 文資局長到場會勘

雲林縣擁有114處歷史建築與古蹟，如建國眷村、雲林記憶cool、虎尾糖廠第三公差宿舍等。但有文史工作者表示，雖擁歷史建築與縣定古蹟之名，卻無預算整治形同廢墟。立法委員蘇治芬協同文化部文資局長陳濟民昨（15）日到場會勘。

虎尾眷村再造協會專案經理李依倪表示，建國眷村是日治時期及國軍來台空軍發展的重要歷史場域，2015年6月登錄為雲林縣有形文化資產，屬於聚落建築群，近幾年配合修復計畫，也成為年輕人周末休閒的熱門景點。

李依倪也說，雖建國二村已獲7100萬經費改建忠、孝棟眷舍及活動中心，並進行園區重整與優化排水系統；但一村曾為軍醫院的甲棟和提供眷戶居住的乙、丙棟宿舍，仍無經費整建，盼獲協助，讓一村與二村共同回復眷村樣貌。

雲林記憶cool後方有一棟舊書記宿舍，這棟歷史建築已經完成先期調查，但後續的維修經費至今仍無下落。負責經營的台灣公益CEO協會表示，希望將這些設施保留，並進行復舊及整修工程，重現虎尾出張所風貌，供民眾到訪。

糖廠第三公差宿舍雖為縣定古蹟，但宿舍內木棧道老舊破損，窗戶、木門都已蝕害，原先規劃的日式庭園造景現也荒廢。台糖公司雲林區處林明峯經理到場共同會勘，討論修復規劃。

立法委員委蘇治芬說，虎尾是一個文化城區，此三處有歷史建築也有縣定古蹟，這些建築皆具歷史意義與特色，地方的文史工作者也希望修復建築，讓虎尾文化城區整體更完整，帶動地方發展。