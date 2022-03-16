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虎尾建國眷村文化啟埕 文資局長到場會勘

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
立委蘇治芬（左四）協同文化部文資局長（左二）到場會勘。黃于凡／翻攝
立委蘇治芬（左四）協同文化部文資局長（左二）到場會勘。黃于凡／翻攝

雲林縣擁有114處歷史建築與古蹟，如建國眷村、雲林記憶cool、虎尾糖廠第三公差宿舍等。但有文史工作者表示，雖擁歷史建築與縣定古蹟之名，卻無預算整治形同廢墟。立法委員蘇治芬協同文化部文資局長陳濟民昨（15）日到場會勘。

虎尾眷村再造協會專案經理李依倪表示，建國眷村是日治時期及國軍來台空軍發展的重要歷史場域，2015年6月登錄為雲林縣有形文化資產，屬於聚落建築群，近幾年配合修復計畫，也成為年輕人周末休閒的熱門景點。

李依倪也說，雖建國二村已獲7100萬經費改建忠、孝棟眷舍及活動中心，並進行園區重整與優化排水系統；但一村曾為軍醫院的甲棟和提供眷戶居住的乙、丙棟宿舍，仍無經費整建，盼獲協助，讓一村與二村共同回復眷村樣貌。

雲林記憶cool後方有一棟舊書記宿舍，這棟歷史建築已經完成先期調查，但後續的維修經費至今仍無下落。負責經營的台灣公益CEO協會表示，希望將這些設施保留，並進行復舊及整修工程，重現虎尾出張所風貌，供民眾到訪。

糖廠第三公差宿舍雖為縣定古蹟，但宿舍內木棧道老舊破損，窗戶、木門都已蝕害，原先規劃的日式庭園造景現也荒廢。台糖公司雲林區處林明峯經理到場共同會勘，討論修復規劃。

立法委員委蘇治芬說，虎尾是一個文化城區，此三處有歷史建築也有縣定古蹟，這些建築皆具歷史意義與特色，地方的文史工作者也希望修復建築，讓虎尾文化城區整體更完整，帶動地方發展。

文資局陳濟民局長，眷村內的防空洞與戰備遺跡，是建國眷村的重要資產，會對此亮點區域進行完整規劃，包含停車空間、徒步空間和環境清潔等，希望能夠跟國防部、地方政府和協會一起配合。陳濟民也承諾，針對記憶cool後方舊書記宿舍和台糖的第三公差宿舍，文資局會積極協助處理。

文化部文資局長陳濟民（右一）至建國二村會勘。黃于凡／翻攝
文化部文資局長陳濟民（右一）至建國二村會勘。黃于凡／翻攝
虎尾建國眷村聚落建築群平面圖。黃于凡／ 攝影
虎尾建國眷村聚落建築群平面圖。黃于凡／ 攝影
立委蘇治芬（前排右一）協同文化部文資局長陳濟民（前排右二）到場會勘。黃于凡／翻攝
立委蘇治芬（前排右一）協同文化部文資局長陳濟民（前排右二）到場會勘。黃于凡／翻攝
眷村事記年表。黃于凡／ 攝影
眷村事記年表。黃于凡／ 攝影

歷史建築 宿舍 眷村

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