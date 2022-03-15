為「台南捷運」路線請命 台南議員參選人勾藍圖

投入民進黨市議員初選的黃肇輝、蔡麗青今天在永康大橋火車站，喊出「安康拚連線、直達高鐵南科更利便」，希望「台南捷運」未來路網規劃，將黃線安南區能銜接上藍線，方便全市人口前兩名的永康與安南區交通運輸更便利、到位。

六都中，台南捷運規畫進度最慢，進度較快的藍線，已進行綜合規畫期末報告，投入民進黨永康區市議員初選及安南區初選的黃肇輝、蔡麗青昨聯手出擊，對於捷運路網提出看法。

黃肇輝說，目前藍線一期從永康大橋到東區、南區大同路已進行綜合規劃期末報告，藍線一期延伸到沙崙園區高鐵站，進入可行性評估，不少市民仍覺遙遙無期，希望交通局能在今年底前報部完成核定，以利進入基礎與細部設計階段。

黃肇輝表示，藍線確定後才能讓其他路線串連，尤其，日前立委郭國文積極爭取沙崙南科深綠線，可望納入優先路網，若在串連人口也不少安南區，相信能更方便民眾來往搭捷運到高鐵站或南科上下班的通勤族。

蔡麗青提到，永康、安南區目前是全市第一、二大人口行政區，交通量龐大，若未來能透過捷運，相信可改善交通壅塞，而安南區黃線除連接南科，更能與藍線接軌，往來將更便利。