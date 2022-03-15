影／砍樹再種電何來減碳？ 雲林口湖鄉民抗議政府緣木求魚

雲林縣口湖鄉椬梧反變電所自救會今天發動在椬梧滯洪池舉白布條抗議，反對中央砍樹種電，自救會指出，有小日月潭之稱的滯洪池生態豐富、風景優美已列為國家風景區，如今卻要砍除上百公頃的林木種電，他們堅決反對到底。

雲林縣府表示，種電區合計約130公頃，但仍保留近30公頃為林帶，會將民眾陳情轉請中央處理，至於在該地區設立變電所，台電也表示，與建變電所基於改善口湖供電品質及綠能電網併聯需求，台電已在地方辦過說明會向村民說明了，若村民仍有疑慮將再進一步溝通。

柤梧反變電所自救會副會長李豐良等20餘人今天齊聚柤梧滯洪池掛白布條抗議，村民說，滯洪池開發以來，生態豐富，風景優美已列為國家風景區也帶動偏村發展，不料，政府卻要砍除該區廣達130公頃的林地用來種電，並在地層下陷且疑遭掩埋廢棄物的土地建變電所，恐將汙染地下水源。

李豐良等人指政府開闢美麗水湖維護生態，卻為種電不惜大量砍伐林木，反其道而行，自相矛盾，他們要求停止開發。縣議員蔡孟真及鄉代主席蘇慶彰、李佳昌等人到場聲援，蔡孟真說，大家不反對綠電，但政府開發之餘應考量生態維護，將請縣府與中央協商設法讓綠能與生態兼俱。

立委劉建國認為大面積砍伐對當地景觀是否造成影響，確值得檢討。立委蘇治芬也表示，地層下陷區成林不易，即便要種電應以空曠的低利地為宜。