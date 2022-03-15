影／南瑤宮笨港進香 信眾虔誠緊隨 晚間奉天宮前辦大公祭典

彰化南瑤宮前進笨港會香，今年為「大媽四年」，由老大媽、老四媽、聖四媽負責，今下午抵達新港奉天宮，由董事長和地方仕紳恭迎，民眾也在家門前焚香、擺上鮮花素果，歡迎媽祖蒞臨新港。今晚7點廟前將辦大公祭典，預計明凌晨6時起駕。

南瑤宮會香團今天上午8點從北港朝天宮出發，10點多抵達笨港天后宮「換龍袍」，下午1點五點多抵達新港鄉西側，由奉天宮董事長何達煌率董監事等廟方人員接駕。信眾不畏烈日當空，與車樂隊緊隨媽祖鑾轎兩側，會香團綿延數公里、場面浩大。

會香團進入新港後，繞行文昌街、古民街等街區，下午4點多抵達新港奉天宮廟前，由何達煌等接駕，在眾人高呼「進喔！」吶喊聲中，老大媽、老四媽、聖四媽依序入廟安座。晚間7點將舉辦大公祭典。

台南崔姓男子想體驗台灣傳統文化，從事餐飲的他說，今年是他第2次跟隨南瑤宮到笨港會香，沿路儘管烈日高照但絲毫不覺辛苦，相對看到信眾虔誠，心中只有滿滿感動。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢指出，今年最大的特色為，全國記載歷史最悠久的老大媽會「輿前」曲館梨春園，及最近復館的南瑤宮曲館勵英社參與，讓今年笨港進香之行更增文化內涵，今年逢南瑤宮第一個媽祖會，老大媽會「金和安」成立208年，相當難得。

新港奉天宮董事長何達煌說，彰化南瑤宮笨港會香可說是台灣大型徒步進香團鼻祖，更可稱為「台灣第一進香團」，清朝乾隆年間彰化南瑤宮建廟後，至今已有二百多年歷史，面臨許多的歷史變遷、動盪與政權更迭，會香至今仍延續不絕。

林世賢說，南瑤宮的笨港進香活動，已成所有媽祖信徒們的「集體記憶」，並不因日本殖民政權的統治而中斷，這一條傳承二百多年的香路，已深深烙印在彰化媽祖信徒們的記憶中。每年至奉天宮朝天宮會香，也代表南瑤宮與各廟間深厚友誼。