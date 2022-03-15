快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南瑤宮笨港進香 信眾虔誠緊隨 晚間奉天宮前辦大公祭典

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
彰化南瑤宮會香團今天下午約1點抵達新港。記者莊祖銘／攝影
彰化南瑤宮會香團今天下午約1點抵達新港。記者莊祖銘／攝影

彰化南瑤宮前進笨港會香，今年為「大媽四年」，由老大媽、老四媽、聖四媽負責，今下午抵達新港奉天宮，由董事長和地方仕紳恭迎，民眾也在家門前焚香、擺上鮮花素果，歡迎媽祖蒞臨新港。今晚7點廟前將辦大公祭典，預計明凌晨6時起駕。

南瑤宮會香團今天上午8點從北港朝天宮出發，10點多抵達笨港天后宮「換龍袍」，下午1點五點多抵達新港鄉西側，由奉天宮董事長何達煌率董監事等廟方人員接駕。信眾不畏烈日當空，與車樂隊緊隨媽祖鑾轎兩側，會香團綿延數公里、場面浩大。

會香團進入新港後，繞行文昌街、古民街等街區，下午4點多抵達新港奉天宮廟前，由何達煌等接駕，在眾人高呼「進喔！」吶喊聲中，老大媽、老四媽、聖四媽依序入廟安座。晚間7點將舉辦大公祭典。

台南崔姓男子想體驗台灣傳統文化，從事餐飲的他說，今年是他第2次跟隨南瑤宮到笨港會香，沿路儘管烈日高照但絲毫不覺辛苦，相對看到信眾虔誠，心中只有滿滿感動。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢指出，今年最大的特色為，全國記載歷史最悠久的老大媽會「輿前」曲館梨春園，及最近復館的南瑤宮曲館勵英社參與，讓今年笨港進香之行更增文化內涵，今年逢南瑤宮第一個媽祖會，老大媽會「金和安」成立208年，相當難得。

新港奉天宮董事長何達煌說，彰化南瑤宮笨港會香可說是台灣大型徒步進香團鼻祖，更可稱為「台灣第一進香團」，清朝乾隆年間彰化南瑤宮建廟後，至今已有二百多年歷史，面臨許多的歷史變遷、動盪與政權更迭，會香至今仍延續不絕。

林世賢說，南瑤宮的笨港進香活動，已成所有媽祖信徒們的「集體記憶」，並不因日本殖民政權的統治而中斷，這一條傳承二百多年的香路，已深深烙印在彰化媽祖信徒們的記憶中。每年至奉天宮朝天宮會香，也代表南瑤宮與各廟間深厚友誼。

奉天宮補充，「彰化南瑤宮笨港進香新港奉天宮請火儀式」，於2016年由文化部指定為嘉義縣無形文化資產，奉天宮也珍藏許多彰化南瑤宮媽祖進香的老照片與文物。

彰化南瑤宮老大媽下午4點多在信眾「進喔！」高呼下入廟安座。記者莊祖銘／攝影
彰化南瑤宮老大媽下午4點多在信眾「進喔！」高呼下入廟安座。記者莊祖銘／攝影

南瑤宮 新港奉天宮 彰化

延伸閱讀

全台進香鼻祖 彰化南瑤宮6天5夜徒步進香起駕

專訪／媽祖好神！婆婆到這許願 甜美主播當天就受孕

好壯觀！66棚布袋戲綿延500米 酬謝芬園福德宮土地公

50年來第1次！石門水庫滿水位 媽祖遊船遶境至新溪口吊橋

相關新聞

三月花開正繽紛 台南推好康邀民眾賞花

3、4月是春暖花開的季節，台南的木棉花、羊蹄甲、紅花風鈴木、蜀葵花、柚花等陸續繽紛綻放，觀旅局今天解鎖府城的花花世界，提...

物資車出發助弱勢兒少 嘉縣府結合物資銀行送貨到鄉鎮

衛福部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，協助經濟弱勢兒少以儲蓄方式，建立資產投資未來，嘉義縣社會局結合物資銀行，提供縣內...

南台灣空汙亮紅燈 嘉市環保局呼籲少出門

嘉義市今天上午空氣品質AQI一度來到160紅色警戒，雖然今天是晴天但整個上午天空卻霧茫茫地，顯見空氣品質十分不良，嘉義市...

台西海口生活館零活動無人氣 民眾：像沒有書的圖書館

雲林台西海口生活館啟用8年，曾一度因經營契約到期，空窗2個月無人營運，未料同樣問題今年又再次上演，已停擺3個月。民眾憂心...

台南空氣品質拉警報 指數飆高到今年空品最差

氣象局今天上午發布濃霧特報，台南市郊區到10點多還是有霧，在安平區漁光橋、漁光島望向遠方仍是霧茫茫，而空氣品質也不佳，各...

跟著線上導覽 來一趟台南北歸仁人文風情之旅

一般人到台南玩，重點都放在舊市區或知名景點，但你有去過北歸仁嗎？了解這裡特殊的人文風景嗎？台南市文化局推出北歸仁線上導覽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。