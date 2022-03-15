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疼惜做工的人 麻豆新樓醫院到工地篩檢口腔癌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疼惜做工的人 ，台南麻豆新樓醫院到工地篩檢口腔癌。圖／醫院提供
疼惜做工的人 ，台南麻豆新樓醫院到工地篩檢口腔癌。圖／醫院提供

台南麻豆新樓醫院疼惜做工的人，近日至工地現場進行戒檳宣導活動及免費口腔黏膜檢查，讓勞工朋友蓋房之餘仍能顧及口腔健康。

麻豆新樓醫院除本月9日至白河區白河水庫工地，為利德工程公司勞工服務，今又與宸茂營造公司合作，由牙科醫師黃聖傑帶領醫療團隊，至工地現場進行戒檳宣導活動及免費口腔黏膜檢查。

麻豆新樓表示，口腔癌為台灣男性惡性腫瘤發生率第四位，每年超過8000人罹患口腔癌，其中9成是男性，好發年齡為30至64歲佔近8成，多是家中經濟主力，對個人及家庭影響不容小覷。而國民健康署補助30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸民眾，每兩年一次可持健保卡至特約牙科、耳鼻喉科醫療院所接受免費檢查，免費口腔黏膜篩檢專線為（06）5702228轉2198

醫院說，建築業是嚼檳榔比率較高行業之一，而嚼食檳榔、吸菸、喝酒，都是造成口腔癌可能的危險因子；受到工作性質及疫情影響，勞工較不易到醫院就醫與篩檢，因此這次直接將醫療團隊帶到工地進行口腔黏膜檢查，讓勞工免到醫院就可接受檢查服務。

黃聖傑說，口腔癌其實是最容易預防及發現癌症之一，口腔黏膜異常可以看得到、摸得到，但若不做篩檢就找不到，早期發現早期治療，可確實降低癌症發生和死亡。

口腔癌 癌症 台南

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