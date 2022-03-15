台南走馬瀨開拓休閒產業商機 與業者共推旅遊植樹行程

台南市走馬瀨農場拓展休閒產業商機，今天與南和國際旅行社及綠色冀泉社企合作，共推「森Ｄｏ旅行」，未來將推出旅遊植樹行程，推展綠色環保旅程。

台南市農會總幹事吳嘉仁及南和國際總經理翁琳育，今一起種下樟樹，替植樹旅遊開啟新的一頁。而走馬瀨農場將提供四公頃的土地，作為旅遊植樹行程的種樹地點，而綠色冀泉社會企業是亞洲百大社企之一，6年來推動「以樹養球」 計畫、「類綠建築」計畫、「一人一千一樹」計畫，透過定位加上區塊鏈，讓每棵樹都有跟人們共同成長故事，目前已成功連結12所大學ＵＳＲ、180所國中小、企業ＥＳＧ等，累積全台種下1萬5000棵原生樹。

吳嘉仁表示，走馬瀨農場通過環境教育場域認證已近10年，希望透過場域內教學活動，帶動民眾對環境覺知與敏感度，也充實民眾對於環境永續相關的知識，對人與環境的互動有正確的價值觀，

而這次提供農場園區一部分區域給南和國際旅行社與綠色冀泉社企，規畫生態旅遊旅遊植樹行程，希望結合南和國際旅行社在旅遊業的資源，與綠色冀泉社企復育台灣高經濟原生樹經驗，讓企業營運時也能關懷環境、關注社會責任、遵守道德規範的ＥＳＧ目標邁進。