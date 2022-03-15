全台最大430公斤奮起湖便當 邀民眾粉紅山城留回憶

阿里山國家風景區管理處舉辦「奮起湖便當節記者會」，串聯8家在地便當業者，以各家職人為主角，強調料理手作便當職人專業形象，推出懷舊阿里山車票紀念包裝便當與櫻花主題九宮格便當供遊客選購。

「奮起湖便當節」即日起至4月15日，活動集結包含奮起湖大飯店以及鐵道山城懷舊餐廳等8家便當料理職人參與，每家每日限量200份懷舊阿里山紀念票卡的主題包裝餐盒，不只美味也能帶著有趣的故事回憶。

今日開幕記者會辦在奮起湖大飯店，創始人林金坤老先生意外現身，在眾人簇擁下，同時讓350位民眾食用重達430公斤的全台最大鐵盒奮起湖便當，掀起活動最高潮。

阿管處4月10日舉辦「奮起湖便當節主題活動」，包含「奮起湖便當美學PK賽」及「大胃王挑戰賽」等主題趣味競賽，總獎金高達新台幣8萬元。處長洪維新表示，希望民眾能在阿里山粉色春櫻浪漫包圍下，感受奮起湖老街及老老街建築風貌新氣象與美味懷舊鐵路便當。