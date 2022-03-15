台南市府助媒合 瑞復益智中心整修募資達標

位於台南市漁光島的瑞復益智中心因建物須整修，對外發起募資，市府今天媒合企業前往捐款，中心雖宣布達成新台幣2600萬元募資目標，但仍擔心原物料上漲可能帶來變數。

私立天主教瑞復益智中心行政教學大樓建物於1984年底落成，因年代已久，陸續出現滲水、局部鋼筋外露等情形，去年經建築師公會與土木技師公會評估耐震能力不足，台南市政府要求限期改善，否則可能面臨連續罰鍰甚至停止使用，中心於今年1月發動募資活動，目標在3月底前募得整修所需的2600萬元。

根據台南市政府社會局發布的新聞稿，市府得知中心募款需求後，多次號召社會大眾與企業團體共同支持，今天由社會局長陳榮枝陪同在地企業祥閎公司董事長李文誠前往中心捐款10萬元，中心回贈感謝狀。

瑞復益智中心主任李雪瑛表示，感謝社會大眾善心支持，募資活動現已到最後完成階段，盼能提供服務對象更安全的服務空間。

陳榮枝表示，瑞復益智中心於1974年由美籍修女安美麗創建，是台南第一個辦理發展遲緩兒童早期療育單位，提供發展遲緩兒童及心智障礙者日間照顧服務，是台南身障者福利服務重要的支持力量。

瑞復益智中心人員指出，雖然已達成原先設定的募資目標，但因近來原物料上漲幅度大，擔心實際開工後所需費用可能超過先前評估，因此仍會持續接受捐款，未來也會向社會大眾公開善款運用情形。