紫斑蝶每分鐘逾250隻飛越 國3林內段部分封道

台灣紫斑蝶生態保育協會今天上午在國道3號林內段觀測到大量紫斑蝶遷移，上午9時許測到每分鐘逾250隻，9時20分緊急封閉國道3號北上林內段外側車道及路肩，上午最高量為687隻。

紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年4至5月都有大量紫斑蝶北返繁殖，今年氣候暖冬先遣部隊已抵達雲林縣，台灣紫斑蝶生態保育協會連日在古坑、林內山區看到紫斑蝶翩翩飛舞，許多民眾前來賞蝶。

台灣紫斑蝶保育協會副理事長陳瑞祥接受媒體聯訪時表示，觀察人員今天上午在國道3號林內段發現大量紫斑蝶，約9時已達每分鐘250隻，9時20分封閉國3北上251至253公里段外側車道及路肩。

陳瑞祥說，紫斑蝶今年2月28日才從高雄市茂林山區出發，卻比往年更早到雲林縣林內鄉，依照往年紫斑蝶爆量飛越國道大約在3月20日後，今年首次封道是在13日，當天最高量每分鐘294隻，而今天是第2次封道，上午最高量每分鐘逾687隻。

陳瑞祥提醒用路人，現已進入紫斑蝶遷移季，高公局今年做的防護措施與往年一樣，國道3號北上251到253公里段架設1100公尺長、高4米防護網，蝶量達250隻時會封閉外側車道，用路人行經若遇到車道封閉情況，請正常速度前進。

台灣紫斑蝶保育協會從目前遷移數量推測在清明節前都有機會看到紫斑蝶大量遷移景象，最佳賞蝶時間是上午9時到11時，提醒民眾賞蝶時用手機拍照，不要拿捕蝶網抓。

林內鄉長張維崢說，今年在3月26日、27日及4月2日、3日辦理林內紫斑蝶季系列活動，歡迎愛護紫斑蝶的民眾利用周末前往林內鄉觸口賞蝶。