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台南鬧區中正路易名湯德章大道 湧言會搶頭香

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市湧言會成員今天到台灣文學館象徵性掛上「湯德章大道1號」。記者鄭惠仁／攝影
台南市湧言會成員今天到台灣文學館象徵性掛上「湯德章大道1號」。記者鄭惠仁／攝影

台南湧言會上月228前夕，到中西區中正路呼籲市府將忠義路到湯德章公園一小段易名為湯德章大道，市長黃偉哲13日表示要推動易名，並先在台灣文學館掛牌「湯德章大道1號」，湧言會搶頭香，今天到台文館前象徵性掛牌。

民進黨中西區、北區市議員初選參選人林建南表示，黃偉哲市長說過，南市有過多的中正路是歷史共業，會逐步改正。上月27日他們提出相關呼籲後，前天黃偉哲即在湯德章追思紀念活動中，宣示要推動設置湯德章大道，湧言會昨天也送花到市長室，向市長感謝及致敬。

大新營、麻豆區參選人張豪澤、李開通說，湧言會催生湯德章大道的行動，始於2017年立委王定宇的倡議。這次行動，湧言會開了好幾次會，最後拍板定案，全力呼籲市府，仿效當年陳水扁將介壽路易名為凱達格蘭大道的模式，將中正路東小段正名為湯德章大道。

將參選大北門區的前觀光局長陳俊安表示，波斯頓有自由之路、民權之路，呈現是美國人追求自由的場景，期待未來湯德章大道未來能成為一條文化觀光路線。

參選人陳世霖與陳皇宇強調，由中正路或湯德章大道步行進入湯德章紀念公園，是強烈對比，兩種截然不同的感受。未來易名後，市民朋友可以前來徜徉其間，體驗一下不同的感受。

東區參選人陳金鐘說，中正路易名為湯德章大道，無關意識形態之爭，而是史實的還原與轉型正義的實踐。台南有了湯德章大道，將讓台南是歷史名城，民主應許之地，得到進一步的驗證。

台南市湧言會成員今天到台灣文學館象徵性掛上「湯德章大道1號」。記者鄭惠仁／攝影
台南市湧言會成員今天到台灣文學館象徵性掛上「湯德章大道1號」。記者鄭惠仁／攝影

湧言會 台南 黃偉哲

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