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嘉縣六腳灣內大橋狀況不斷 居民怨聲載道

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣議員姜梅紅日前接獲民眾反映，指六腳鄉灣內大橋上出現多條裂縫，縣府建設處第一時間隨即派員處理。圖／縣府建設處提供
嘉義縣議員姜梅紅日前接獲民眾反映，指六腳鄉灣內大橋上出現多條裂縫，縣府建設處第一時間隨即派員處理。圖／縣府建設處提供

嘉義縣議員姜梅紅近日接獲民眾反映，指近期日夜溫差大，六腳鄉灣內大橋路面疑因熱漲冷縮出現多條裂痕引發居民恐慌。縣府建設處回應，破損部位已派員修復，目前正積極向中央爭取重建，但目前仍在規畫設計階段，工期未定。

姜梅紅說，灣內大橋是嘉54線上重要橋樑、來往人車多，橋齡已久路面出現多處坑疤，縣府建設處多次派員填補，但近期日夜溫差大，伸縮縫內柏油疑似因熱脹冷縮關係裂開，擔心影響用路人安全，希望建設處盡速派員處理。

嘉義縣府建設處長郭良江表示，接獲議員陳情第一時間，就派施工廠商協助處理，用柏油重新填平路面和伸縮縫處，現已恢復正常通行。

灣內大橋建於1983年，六腳鄉灣北村長陳日炎說，灣內大橋是蒜頭通灣內重要道路，來往學生通勤或果農載運蔬果都仰賴此道，但橋體毀敗受損且年久失修，居民大多盼望重建，保障交通安全。

立委蔡易餘去年10月邀交通部長王國材會勘，當時王指示，公路總局要儘速將橋梁改善經費納入生活圈道路改善計畫，並將路寬增至12公尺、設機車道與人行道。郭良江表示，全案仍在設計和規畫階段，總經費約5.1億元，開工日期未定。

嘉義縣議員姜梅紅日前接獲民眾反映，指六腳鄉灣內大橋上出現多條裂縫，縣府建設處第一時間隨即派員處理。圖／縣府建設處提供
嘉義縣議員姜梅紅日前接獲民眾反映，指六腳鄉灣內大橋上出現多條裂縫，縣府建設處第一時間隨即派員處理。圖／縣府建設處提供
嘉義縣議員姜梅紅日前接獲民眾反映，指六腳鄉灣內大橋上出現多條裂縫。圖／姜梅紅提供
嘉義縣議員姜梅紅日前接獲民眾反映，指六腳鄉灣內大橋上出現多條裂縫。圖／姜梅紅提供
嘉義縣議員姜梅紅日前接獲民眾反映，指六腳鄉灣內大橋上出現多條裂縫，縣府建設處第一時間隨即派員處理。圖／縣府建設處提供
嘉義縣議員姜梅紅日前接獲民眾反映，指六腳鄉灣內大橋上出現多條裂縫，縣府建設處第一時間隨即派員處理。圖／縣府建設處提供

嘉義 交通部長

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