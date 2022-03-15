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補助旅行業防疫 嘉市府宣布每業者可申請1萬

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府宣布1次性補助旅行業者每家1萬元，做好防疫。圖為業者替遊覽車消毒。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府宣布1次性補助旅行業者每家1萬元，做好防疫。圖為業者替遊覽車消毒。圖／嘉義市政府提供

日前遊覽車出遊染疫群聚確診新冠肺炎，有鑑旅遊逐漸回溫，嘉義市政府宣布1次性補助旅行業者每家1萬元，來購置防疫物資、加強行動措施、防疫相關設備等費用支出，呼籲業者即日起盡快提出申請，據統計，嘉市76家旅行業者，至6月30日截止。

市府觀光新聞處長張婉芬說，近期國內發生遊覽車旅遊團群聚感染，台南、高雄皆傳出類似案例，雖然疫情減緩，防疫不能輕忽，市府訂定「嘉義市政府因應旅行業防疫整備補助要點」，針對本市2021年5月19日前取得登記證且仍營業中，不含歇業及暫停營業的旅行業，每家一次性定額補助1萬元防疫整備經費，與業者共同合作落實相關防疫工作。

觀新處表示，依目前加入嘉市旅行商業同業公會會員統計，符合資格76間，即日起開放受理補助，到今年6月30日截止，準備預算80萬，足夠業者來申請。

嘉義市政府宣布1次性補助旅行業者每家1萬元，做好防疫。圖為業者替遊覽車消毒。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府宣布1次性補助旅行業者每家1萬元，做好防疫。圖為業者替遊覽車消毒。圖／嘉義市政府提供

嘉義 遊覽車

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