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嘉縣清明祭祖紙錢集中燒 推廣以功代金

中央社 / 嘉義縣15日電

嘉義縣為減少群聚維護空氣品質，清明期間在各鄉鎮市公墓、寶塔設置紙錢集中站，並推廣「以功代金」形式祭拜先人，民眾可到便利商店的繳費機器選擇「以功代金」捐款給弱勢。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，清明期間在縣轄內各鄉鎮市公墓、寶塔，設置93處紙錢集中站，民眾祭拜祖先後，將紙錢集中不多作停留，在COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情期間減少群聚。

環保局空氣噪音防制科告訴中央社記者，民眾也可以不燒金紙採「以功代金」形式祭拜先人；到便利商店的繳費機器點入愛心捐款，再點選「以功代金」、「嘉義縣」輸入姓名、地址即可；後續會由「財團法人嘉義縣慈善團體聯合協會」統籌分配捐款給需要的弱勢族群。

環保局說，4月12日將在鹿草焚化廠舉行「清明節淨爐祈福法會大典」，由道長依科儀祈福，將集中的紙錢統一煉化處理。

嘉義 捐款 便利商店

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