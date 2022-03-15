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春來聞清香 麻豆柚花藝術節周六日開鑼

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆柚花藝術節周六、日開鑼，市長黃偉哲（中）邀請各地遊客來賞遊。 記者謝進盛／攝影
台南麻豆柚花藝術節周六、日開鑼，市長黃偉哲（中）邀請各地遊客來賞遊。 記者謝進盛／攝影

3月天，台南麻豆小鎮大片文旦園正散發誘人的柚花香，走出去年因疫情停辦陰霾，「2022柚花藝術節」本月19、20日將登場，台南市政府文化局邀請各地遊客造訪麻豆賞遊，體驗柚城柚花獨特魅力。

文化局上午在活動現場麻豆磚仔井著名的「柚花巷」開記者會，麻豆農會總幹事孫慈敏、市議員尤榮智、吳通龍等人也出席，特別安排麻豆安業國小師生在大片文旦樹下野餐，現場柚花清香撲鼻，市長黃偉哲出席除與小朋友玩瘋了，更邀請全台各地遊客春遊麻豆。

文化局長葉澤山說，今年柚花藝術節以「打開」為概念規劃7大系列活動，分別為「柚園野餐會」、「花下音樂會」、「柚花藝術市集」、「親子DIY」、「裝置藝術」、「柚子主題故事」、「童花書界」，邀請柚農「打開」柚園與民眾分享，邀請民眾「打開」閱讀在柚花樹下欣賞繪本、聽故事，「打開」想像觀賞裝置藝術，「打開」五感在柚子園野餐、聽音樂、DIY、逛市集；優質戶外活動不僅適合家庭親子，柚園特殊景觀更是文青、網紅可踏查漫步的拍照美地，邀您一起來感受這場麻豆柚子園裡的嘉年華會。活動詳情及最新消息請上總爺藝文中心FB粉絲專頁查詢。

麻豆區長柳世雄也說，今年文旦花提早3周盛開，讓整個麻豆早已瀰漫淡淡的香氣，包括磚井社區的柚花巷、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，都是初春麻豆最美的風景，邀請您在柚花盛開的時節，共同迎接春日美好時光。

安業國小小朋友開心在文旦樹下野餐。記者謝進盛／攝影
安業國小小朋友開心在文旦樹下野餐。記者謝進盛／攝影
台南麻豆柚花正綻放。記者謝進盛／攝影
台南麻豆柚花正綻放。記者謝進盛／攝影
台南麻豆柚花藝術節周六、日開鑼，市長黃偉哲（右五）邀請各地遊客來賞遊。記者謝進盛／攝影
台南麻豆柚花藝術節周六、日開鑼，市長黃偉哲（右五）邀請各地遊客來賞遊。記者謝進盛／攝影

文化局 野餐 文旦

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