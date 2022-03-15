春來聞清香 麻豆柚花藝術節周六日開鑼

3月天，台南麻豆小鎮大片文旦園正散發誘人的柚花香，走出去年因疫情停辦陰霾，「2022柚花藝術節」本月19、20日將登場，台南市政府文化局邀請各地遊客造訪麻豆賞遊，體驗柚城柚花獨特魅力。

文化局上午在活動現場麻豆磚仔井著名的「柚花巷」開記者會，麻豆農會總幹事孫慈敏、市議員尤榮智、吳通龍等人也出席，特別安排麻豆安業國小師生在大片文旦樹下野餐，現場柚花清香撲鼻，市長黃偉哲出席除與小朋友玩瘋了，更邀請全台各地遊客春遊麻豆。

文化局長葉澤山說，今年柚花藝術節以「打開」為概念規劃7大系列活動，分別為「柚園野餐會」、「花下音樂會」、「柚花藝術市集」、「親子DIY」、「裝置藝術」、「柚子主題故事」、「童花書界」，邀請柚農「打開」柚園與民眾分享，邀請民眾「打開」閱讀在柚花樹下欣賞繪本、聽故事，「打開」想像觀賞裝置藝術，「打開」五感在柚子園野餐、聽音樂、DIY、逛市集；優質戶外活動不僅適合家庭親子，柚園特殊景觀更是文青、網紅可踏查漫步的拍照美地，邀您一起來感受這場麻豆柚子園裡的嘉年華會。活動詳情及最新消息請上總爺藝文中心FB粉絲專頁查詢。