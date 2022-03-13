蓋牌台南「中正路」 基進黨籲市府盡速改權威時代路名

今天是228受難者湯德章的紀念日，台灣基進台南黨部4名市議員參選人，一早分別前往中西區、永康、學甲的中正路，以路牌覆蓋的方式，分別改為「德章路」「鹽行北路」、「急水溪路」，高喊「在地重命名，路名快轉型」、「除去中正幽靈，台南道路快正名」，呼籲市府正視路名的轉型正義，規畫改名的期程。

警察局交通大隊表示，將派員把貼上去的路牌拆下，依照道路交通管理處罰條例第82條第1項第7款規定「擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其他類似之標識」可處罰1200元以上2400元以下罰鍰。

東區議員參選人李宗霖表示，這次行動的主軸，是因許多道路的命名，仍有大中國主義的色彩，缺乏與當地文史地理的連結，甚至各地主要街道多命名為「中正」具有威權象徵意義的名稱，期許透過這次行動再次引發大眾思考，加速路名的轉型正義。

永康區議員參選人吳依潔指出，今日將推動路牌正名作為第一步，未來若當選，將持續敦促台南轉型正義的進程，同時更呼籲市長黃偉哲應正視蔡英文總統說過的「不該以威權形式紀念卸任總統」，讓台南成為最進步的民主聖地。

大北門區參選人黃建昌表示，這次行動的地點湯德章公園，是全台灣紀念228的地點中，唯一以受難者名字來命名的，凸顯出湯德章特殊的歷史地位。他呼籲呼籲市政府應將今日定為「湯德章紀念日」。

安南區參選人王明彥說，根據促轉會統計，台南市現有的威權象徵（含兩蔣塑像、命名空間）計有52處，目前尚未有任何移除、處置的進度，其中甚至包含38條的中正路。要求市府應加速威權象徵處置進度並訂出處理進度。