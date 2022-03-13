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民眾聚集派出所前拍照 竟是為了洋紅風鈴木花開而來
春暖花開，擁有粉紅色花朵的洋紅風鈴木也感受到陽光盛開了，位於台南市警五分局實踐派出所附近洋紅風鈴木，美麗花朵綻放枝頭，今天一早吸引許多民眾停下腳步，在派出所前拍下美照。
今年因為天氣關係，台南市區的洋紅風鈴木正陸續綻放。位於北區北門路二段實踐派出所旁公車站牌，以及派出所對面北區光武活動中心前，各有一株洋紅風鈴木，近日開出滿枝粉紅花朵，吸引著所有路過民眾的目光，爭相拍照留念，為美麗的春光留下精彩的畫面。
據了解，洋紅風鈴木又稱紅花風鈴木，樹高可達30公尺以上，常作為行道木，花期盛開時就成了城市一隅的美麗日常。因圓潤花球開得比櫻花、繡球花還要大朵，相當好看。
浪漫的粉紅風鈴木花海，今天吸引不少民眾爭相拍照，適逢光武活動中心在接種疫，警員在活動中心前站崗，提醒拍照民眾拍照時小心往來車輛，拍照賞花也要注意自耳安全。
此外，3月開始也是黃花風鈴木盛開的季節，金黃色的花海大爆發，將公園、校園與行道樹都染黃了。台南市東區林森東路一帶，黃花風鈴木盛開，每到3月就會相繼開出金黃色的花朵，相當壯觀。
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