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雲林最古老大復戲院風華重現 活化成為展演美食空間

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林最古老的北港大復戲院透過活化，將提供一個展演加美食的複合空間，重現老戲院風華。記者蔡維斌／攝影
雲林最古老的北港大復戲院透過活化，將提供一個展演加美食的複合空間，重現老戲院風華。記者蔡維斌／攝影

創建於昭和2年的北港大復戲院古稱「北港座」，曾是沿海娛樂中心，風華一時，經修復後，雲林縣府推出舊影食光，結合明道大學，請來國宴主廚潘岱儒掌廚，今天以「舞動微醺饗宴」拉開序幕，由縣長張麗善主持，期待未來委外經營帶動發展，重現老戲院風華。

想感受50年代邊欣賞歌舞邊享用美食的情景嗎？一場「舞動微醺饗宴」今、明兩天在雲林最古老的北港大復戲院登場，結合表演與餐食，看古戲、呷古料理，讓民眾體驗百年老戲院的風華。

縣長張麗善說，北港舊稱「笨港」曾扮演台海貿易重要角色及物產匯流中心，更是媽祖信仰中心，蘊含台灣特有的宗教、節慶、美食文化，歷久未衰，1927年雲林首座戲院「北港座」在繁榮小鎮誕生，是居民看新劇（舞台劇）、歌仔戲、京戲、布袋戲、電影的地方，老戲院歇業30年但仍滿載北港人共同記憶。

文觀處長陳璧君說，大復戲院列為歷史建築於108年完成整修，透過「舊影食光」系列活動的活化包裝，成為展演及輕食的複合式空間，未來將委外經營，提供一個具深度又別緻的看戲美食場所，「舊瓶新裝」展現老戲院的魅力。

今天邀請禾一舞團演出「北港小鎮」故事，劇情穿插「鄧麗君」的橋段，贏得滿場喝采，明道大學國宴主廚潘岱儒帶領餐旅系學生團隊，以在地食材設計「北港宴」菜單，包括「天光時」、「清涼意」、「灶腳香」等每道佳餚以「中菜西吃」方式呈現，滿足民眾的視覺與味蕾享受。

浪漫氣氛中看舞劇、享美食，全場讚不絕口，陳璧君說，3月19日起兩天將再推出「厝邊隔壁來看戲」，上演「再會啦！白宮！」水林紀錄片及元長西莊、崙仔社區帶來精彩的社區劇場，並免費品嘗古早味小吃，活動訊息可上文觀處臉書，歡迎來體驗「北港百老匯」風華。

明道大學國宴主廚帶領餐旅系學生團隊，以在地食材推出風味絕佳的「北港宴」佳餚。記者蔡維斌／攝影
明道大學國宴主廚帶領餐旅系學生團隊，以在地食材推出風味絕佳的「北港宴」佳餚。記者蔡維斌／攝影
雲林最古老的北港大復戲院透過活化，將提供一個展演加美食的複合空間，重現老戲院風華。記者蔡維斌／攝影
雲林最古老的北港大復戲院透過活化，將提供一個展演加美食的複合空間，重現老戲院風華。記者蔡維斌／攝影
明道大學國宴主廚帶領餐旅系學生團隊，以在地食材推出風味絕佳的「北港宴」佳餚。記者蔡維斌／攝影
明道大學國宴主廚帶領餐旅系學生團隊，以在地食材推出風味絕佳的「北港宴」佳餚。記者蔡維斌／攝影
雲林最古老的北港大復戲院透過活化，將提供一個展演加美食的複合空間，重現老戲院風華。記者蔡維斌／攝影
雲林最古老的北港大復戲院透過活化，將提供一個展演加美食的複合空間，重現老戲院風華。記者蔡維斌／攝影
雲林最古老的北港大復戲院透過活化，將提供一個展演加美食的複合空間，重現老戲院風華。記者蔡維斌／攝影
雲林最古老的北港大復戲院透過活化，將提供一個展演加美食的複合空間，重現老戲院風華。記者蔡維斌／攝影
明道大學國宴主廚帶領餐旅系學生團隊，以在地食材推出風味絕佳的「北港宴」佳餚。記者蔡維斌／攝影
明道大學國宴主廚帶領餐旅系學生團隊，以在地食材推出風味絕佳的「北港宴」佳餚。記者蔡維斌／攝影

北港 雲林

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