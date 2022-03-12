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4例確診3人未完整打疫苗 台南增開63場次疫苗接種場次
台南市自3月13日起至20日在多行政區增開63個COVID-19疫苗接種場次，除透過台南打疫苗平台或1922疫苗預約平台進行預約，也提供造冊接種或隨到隨打服務，呼籲市民多加運用。
台南市昨天4例確診個案，僅1例接種3劑，1例未接種，2例只接種1劑，衛生局表示近日仍有零星本土案例，提醒市民應完整接種COVID-19疫苗，建立自身的免疫保護力。
台南市昨天4例確診個案，其中新營區30多歲男案21297未接種疫苗，目前台南第一劑接種率8成多，約不到2成的人沒有施打，市長黃偉哲希望大家該打疫苗還是要打疫苗。除了體質的原因，如果是身強力壯的年輕人卻不去打，真的是覺得遺憾，千萬不要諱疾忌醫，也不要諱疾打疫苗，不要因為自己奇奇怪怪的想法就不去打疫苗。
黃偉哲說Omicron不要完全相信說都輕症，很多人打了疫苗之後才會變成輕症或無症狀，沒打疫苗轉成重症比例相對高，還是請大家多注意趕快打疫苗，不管是第二劑或是追加劑，拜託趕快施打疫苗，一起努力疫情早日平息。
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