嘉南大圳水圳綠道啟用 嘉義縣連線植樹再現大圳風華

嘉南大圳水圳綠道上午啟用，嘉義縣政府與農田水利署合作，在大圳流經的縣內太保市、新港鄉、水上鄉，舉辦啟用植樹活動，縣長翁章梁與南新國小學子在圳道旁鏟土、澆水，栽植一大排茄苳樹，厚植鄉土。

活動串聯雲嘉南，同步視訊連線9場地，千人種萬株台灣原生樹種，迎接水圳綠道啟用；水圳綠道包括嘉南大圳濁幹線40.3公里及北幹線47.5公里，共約88公里，綠道以農業命脈－水圳為主體。

沿百年大圳而生，南起台南官田烏山頭水庫，北至雲林林內濁水溪畔，橫跨雲嘉南，水圳旁水防道路打造綠道，成為全國最長自行車專用道，供國人騎乘自行車一覽雲嘉南平原四季農業變化景緻，更可串聯環島自行車深度主題路線，結合農村振興觀光，彰顯百年大圳歷史。