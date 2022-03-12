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嘉南大圳水圳綠道啟用 嘉義縣連線植樹再現大圳風華
嘉南大圳水圳綠道上午啟用，嘉義縣政府與農田水利署合作，在大圳流經的縣內太保市、新港鄉、水上鄉，舉辦啟用植樹活動，縣長翁章梁與南新國小學子在圳道旁鏟土、澆水，栽植一大排茄苳樹，厚植鄉土。
活動串聯雲嘉南，同步視訊連線9場地，千人種萬株台灣原生樹種，迎接水圳綠道啟用；水圳綠道包括嘉南大圳濁幹線40.3公里及北幹線47.5公里，共約88公里，綠道以農業命脈－水圳為主體。
沿百年大圳而生，南起台南官田烏山頭水庫，北至雲林林內濁水溪畔，橫跨雲嘉南，水圳旁水防道路打造綠道，成為全國最長自行車專用道，供國人騎乘自行車一覽雲嘉南平原四季農業變化景緻，更可串聯環島自行車深度主題路線，結合農村振興觀光，彰顯百年大圳歷史。
總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席台南主場，連線致詞，以大螢幕播送，嘉義主場除植樹活動，設食農教育、環境教育、溪口天赦竹編及萬點綠行動計畫宣導等攤位，縣府將與第五河川局補植朴子溪堤防防汛道路10公里喬木，還會在漁港、滯洪池等綠美化，營造綠水岸，農委會副主委陳添壽、太保市長黃榮利、縣議員林緗亭、賴瓊如、陳文忠、戴光宗出席。
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